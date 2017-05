Dikritik Korut, Tiongkok Tetap Ingin Jadi Tetangga yang Baik

Metrotvnews.com, Beijing: Tiongkok mengaku ingin menjadi tetangga yang baik dengan Korea Utara, kantor berita nasional Pyongyang mengkritik Beijing yang menyerukan adanya sanksi tegas atas program nuklir dan misil balistik rezim Kim Jong-un.



"Posisi Tiongkok dalam mengembangkan hubungan bersahabat dan menjadi tetangga yang baik sudah konsisten dan jelas," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang kepada awak media, seperti dikutip Reuters, Kamis 4 Mei 2017.

Amerika Serikat (AS) telah mendesak Tiongkok -- sekutu utama Korut -- untuk lebih menggunakan pengaruhnya agar Kim Jong-un mau menghentikan ambisi nuklir dan rudalnya.Negeri Paman Sam telah menyatakan sikap tegas bahwa "kesabaran strategis" yang selama ini ditampilkan terkait provokasi Korut, sudah berakhir.Lewat kantor berita nasional Korean Central News Agency (KCNA), Rabu 3 Mei 2017, Korut mengkritik artikel yang ada di surat kabar People's Daily dan Global Times.Dua surat kabar itu dikenal sebagai wadah media bagi partai berkuasa dan pemerintahan Tiongkok di bawah Presiden Xi Jinping."Serangkaian pernyataan absurd dan gegabah kini terdengar dari Tiongkok setiap hari, yang hanya akan memperburuk keadaan," sebut KCNA.Geng menegaskan Tiongkok bertekad mendorong denuklirisasi di Semenanjung Korea serta menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan via dialog damai.Beijing telah berulang kali mengatakan siap membantu memediasi dialog antar Korea Utara dan AS. Namun pada akhirnya, Tiongkok menilai masalah ini harus diselesaikan langsung kedua negara tersebut.AS telah mengirim kapal induk dan selam ke sekitar perairan Sememanjung Korea. Korut mengaku geram dan mengklaim dapat menenggelamkan kedua kapal tersebut."Provokasi militer gegabah ini mendorong situasi di Semenanjung Korea ke arah perang nuklir," tulis KCNA pada Selasa 2 Mei 2017.Presiden Donald Trump mengatakan ada kemungkinan AS akan terlibat "konflik yang sangat, sangat besar dengan Korut." Namun ia lebih memilih jalur diplomasi, walau itu diakuinya sulit. Ia juga mengaku siap bertemu dengan Kim Jong-un di bawah kondisi dan situasi yang tepat.(WIL)