Raih Beasiswa USAID, WNI Muslim Tak Takut Menimba Ilmu di AS

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebanyak 34 Warga Negara Indonesia (WNI) akhirnya terpilih untuk mewujudkan impian mereka melanjutkan studi ke Amerika Serikat (AS) lewat beasiswa USAID.



Beberapa di antara mereka diketahui Islam. Septy Juwita Agustin Tobing, salah satu penerima beasiswa, mengaku tak takut untuk belajar di AS kendati negara tersebut sedang menerapkan aturan yang cukup ketat bagi Muslim.

"Enggak takut sih, sejauh ini. Saya sudah baca-baca, universitas saya (Rutgers University) memiliki banyak mahasiswi berhijab," kata Septy kepada awak media, di kediaman Duta Besar AS untuk Indonesia, kawasan Menteng, Jakarta, Selasa 18 Juli 2017."Saya ada saudara di sana. Mereka memberitahu saya bahwa tidak ada perbedaan dan diskriminasi terhadap Muslim dan menerima kehadiran umat Muslim," lanjut dia.Rencananya, sepulang dari studi S2, wanita yang bekerja di Kementerian Hukum dan HAM ini akan kembali mengabdi untuk Indonesia, khususnya di bagian hukuman penjara untuk anak-anak.Kegiatan USAID di kediaman Dubes AS di Jakarta. (Foto: MTVN/Sonya Michaella)"Bagaimana saya bisa mencegah anak-anak Indonesia berbuat yang tidak benar, jadi mereka tidak akan dipenjara," ucap dia.Perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump sudah disetujui Mahkamah Agung untuk diberlakukan di Negeri Paman Sam sejak 27 Juni.Aturan tersebut melarang orang-orang dari Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman memasuki AS selama 90 hari. Untuk pengungsi, larangan diberlakukan selama 120 hari.Meski memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak masuk dalam daftar larangan AS.(WIL)