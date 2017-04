Tanpa Pemberitahuan, Menhan AS Tiba di Afghanistan

Metrotvnews.com, Kabul: Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis datang tanpa pemberitahuan ke Afghanistan, Senin 24 April 2017, untuk membicarakan berbagai kebutuhan dalam perang di negara tersebut.



Kabul menjadi persinggahan terakhir tur enam negara yang dilakukan Mattis dalam sepekan terakhir.

Ia berkata kedatangannya bertujuan meningkatkan hubungan dengan sekutu dan mitra, serta mendapatkan informasi terbaru mengenai konflik di Afghanistan. Dia adalah menteri pertama di kabinet Presiden Donald Trump yang berkunjung ke Afghanistan.Jenderal John Nicholson, komandan tertinggi AS di Kabul, baru-baru ini mengatakan kepada Kongres bahwa dirinya memerlukan tambahan ribuan tentara untuk mengawal pasukan keamanan Afghanistan agar bisa menangani pemberontakan grup ekstremis Taliban.Sebagai bagian dari tinjauan pemerintahan AS atas kebijakan di Afghanistan, penasihat keamanan nasional Trump, Letnan Jenderal Angkatan Darat H.R. McMaster, mengunjungi Kabul pekan lalu guna berkonsultasi dengan Nicholson dan para pejabat setempat.McMaster mengungkapkan dalam sebuah wawancara TV bahwa AS dalam beberapa tahun terakhir sudah mengurangi langkah militernya melawan Taliban."Musuh kami merasakan hal itu, dan mereka telah melipatgandakan upaya mereka, dan inilah saatnya bagi kami, bersama dengan mitra Afghanistan, untuk merespons," katanya, seperti disitat AFP, Senin 24 April 2017.Di antara pertanyaan yang dihadapi pemerintah AS ialah bagaimana mempertahankan tekanan pada Taliban tanpa terlalu membebankan anggaran Negeri Paman Sam.Perang di Afghanistan dimulai sejak Oktober 2001. AS memiliki sekitar 9.800 tentara di Afghanistan. Mereka mengakhiri misi tempur melawan Taliban pada 2014, namun meningkatkan peran membantu pasukan lokal Afghanistan.Kunjungan terbaru Mattis dilakukan beberapa hari usai serangan berdarah Taliban yang menewaskan lebih dari 100 prajurit lokal di sebuah pangkalan militer.Kepala staf militer dan Menteri Pertahanan Afghanistan telah mengundurkan diri atas serangan tersebut. Belum diketahui siapa yang akan menggantikan Menhan Abdullah Habibi dan Kepala Staf Angkatan Darat Qadam Shah Shahim.Selain pemberontakan Taliban, Afghanistan juga berjuang menekan kehadiran grup kecil, tapi menyulitkan di provinsi militan Nangarhar yang berafiliasi dengan kelompok Islamic State (ISIS).Dua pekan lalu, Nicholson memicu kehebohan setelah memerintahkan serangan ke markas ISIS di Nangarhar. Serangan dilakukan dengan menjatuhkan bom non-nuklir terkuat, yang memiliki julukan "induk dari segala bom."Mattis menolak mengungkapkan rincian kerusakan akibat bom tersebut, yang disebut mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai sebagai "kekejaman."(WIL)