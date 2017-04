Dua Kapal Jepang Bergabung dengan AS Dekat Perairan Korea

Metrotvnews.com, Tokyo: Dua kapal Jepang bergabung dengan armada tempur Amerika Serikat yang dipimpin kapal induk USS Carl S. Vinson di Pasifik Barat, dekat perairan Semenanjung Korea, Minggu 23 April 2017.



Samidare dan Ashigara, dua kapal tipe destroyer, angkat sauh dari Jepang barat pada Jumat 21 April, untuk bergabung dengan USS Carl Vinson. Mereka hendak menunjukkan solidaritas saat AS berkonfrontasi dengan Korea Utara atas program rudal balistik dan uji coba nuklir.

"Kapal perusak tersebut akan mempraktikkan berbagai taktik dengan armada tempur AS," cetus Angkatan Pertahanan Bela Diri Maritim Jepang (MSDF) dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Telegraph dari Reuters, Minggu 23 April 2017.Presiden AS Donald Trump memerintahkan armada tempur Carl Vinson berlayar ke perairan di Semenanjung Korea sebagai respons atas meningkatnya ketegangan.Militer Jepang memerintahkan kapal-kapal perangnya menemani USS Carl Vinson ke utara, setidaknya ke Laut Cina Timur, menurut seorang sumber anonim yang mengetahui rencana tersebut.MSDF tidak menyebutkan sampai berapa lama kapal perusak Jepang akan menemani kapal induk AS.Korut berencana memperingati 85 tahun berdirinya Tentara Rakyat Korea pada Selasa 25 April 2017. Perayaan seperti ini biasanya ditandai sejumlah acara penting, seperti uji coba senjata.Pyongyang sudah menggelar lima uji coba senjata nuklir, dua di antaranya tahun lalu, dan juga serangkaian uji coba rudal balistik.Trump kadung berjanji mencegah Korut tidak dapat memukul AS dengan sebuah rudal nuklir, dan mengatakan bahwa semua pilihan tersedia, termasuk aksi militer.Korut memperingatkan akan melakukan serangan nuklir sebagai tanggapan atas apapun tanda agresi yang muncul dari AS. Rezim pemimpin Kim Jong-un juga mengancam mau menyerang sekutu AS, yakni Korea Selatan dan Jepang.Pertunjukan angkatan laut Jepang menggambarkan kekhawatiran bahwa Korut bisa menyerang Jepang melalui luncuran misil berhulu ledak nuklir atau senjata kimia.Beberapa anggota parlemen partai berkuasa mendesak Perdana Menteri Shinzo Abe mengerahkan armada tempur yang bisa menyerang pasukan rudal Korut sebelum serangan benar-benar terjadi.Angkatan laut Jepang, yang sebagian besar merupakan armada perusak, merupakan terbesar kedua di Asia setelah Tiongkok.(WIL)