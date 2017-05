Filipina dan Tiongkok akan Buka Ruang Dialog Laut China Selatan

Metrotvnews.com, Beijing: Filipina dan Tiongkok akan membuka dialog bilateral mengenai perselisihan kedua negara atas Laut China Selatan pekan depan.



Presiden Filipina Rodrigo Duterte berusaha mempererat hubungan dengan Tiongkok -- meski Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan -- untuk mengamankan investasi miliaran dolar dari Negeri Tirai Bambu.

"Kami akan meresmikan mekanisme konsultatif bilateral dalam beberapa isu yang menjadi perhatian kedua kubu. Ini adalah wadah untuk membciarakan isu-isu sensitif," kata Duta Besar Filipina untuk Tiongkok Jose "Chito" Santa Romana dalam pernyataan di Beijing, yang ditayangkan saluran televisi ABS-CBN, Sabtu 13 Mei 2017.Pernyataan Santa Romana diungkapkan menjelang kedatangan Duterte ke Beijing untuk menghadiri KTT One Belt, One Road atau KTT Jalur Sutera pada 14-15 Mei mendatang."Sesi pertama akan (digelar) pekan depan, sebuah sesi yang akan dilanjutkan dua kali per tahun, untuk bertukar pandangan mengenai masalah Laut China Selatan," sebut Santa Romana.Klaim Tiongkok atas hampir seluruh wilayah di Laut China Selatan membuat sejumlah negara tetangga geram, termasuk Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Taiwan dan Vietnam.Menurut Santa Romana, Duterte menempatkan masalah Laut China Selatan dalam prioritas berbeda, seiring usaha Filipina memperkuat hubungan ekonomi dan diplomatik dengan Tiongkok."Ada ruang untuk menjalin hubungan bilateral tanpa menyerah dalam hal klaim kedaulatan. Memisahkan keduanya bukan berarti menyerah, tapi hanya mengklasifikasikan," kata Santa Romana.(WIL)