Kapal Perang AS Melenggang di Selat Taiwan

Taipei: Sebanyak dua kapal perang Amerika Serikat (AS) berlayar melalui Selat Taiwan pada Senin, 22 Oktober kemarin. Seorang juru bicara militer mengatakan langkah ini pasti makin memperburuk ketegangan dengan Tiongkok.



Kapal USS Curtis Wilbur dan USS Antiteam ini melakukan transit rutin untuk menunjukkan komitmen AS terhadap konsep Indo-Pasifik mereka.



"Semua dilakukan untuk menunjukkan komitmen kita terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata juru bicara Pentagon, Kolonel Rob Manning, dilansir dari laman Channel News Asia, Selasa, 23 September 2018.



Ini kedua kalinya dalam waktu tiga bulan kapal perang AS telah melakukan latihan. Mereka terus mengatalan langkah tersebut adalah bentuk komitmen kebebasan navigasi.



"Beberapa kapal perang Tiongkok membayangi dua kapal AS selama transit, mereka berada pada jarak yang aman," ucap beberapa pejabat pertahanan.



Beijing masih melihat Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya untuk disatukan kembali. Padahal kedua pihak telah terpisah sejak berakhirnya perang saudara di daratan pada 1949.



Beijing baru-baru ini melakukan serangkaian manuver militer, termasuk latihan menembak langsung di Selat Taiwan pada bulan April. Latihan ini dilakukan sebagai bentuk kesediaannya untuk menghadapi pasukan kemerdekaan Taiwan.



Washington tetap merupakan sekutu tidak resmi paling kuat Taipei dan pemasok senjata utamanya meskipun telah mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing pada 1979. Bulan lalu, AS mengumumkan untuk menjual suku cadang senilai USD330 juta untuk beberapa pesawat termasuk pesawat tempur F-16 dan pesawat kargo C-130.





(FJR)