KBRI Kairo Fasilitasi Kontrak Dagang RI-Mesir Senilai Rp1 T

Jakarta: KBRI Kairo ikut berpartisipasi dalam gelaran Trade Expo International (TEI) yang diselenggarakan di Jakarta. KBRI pun berhasil memfasilitasi enam kesepakatan dagang yang nilainya mencapai USD67,5 juta.



Nilai kontrak terbesar dibukukan PT Asal Jaya dan Haggag Co import & export Co and groups sebesar USD30 juta. Produk yang diekspor adalah komoditas kopi. Disusul kontrak dagang antara PT Gajah Tunggal dan Baraka Contracting and Trading senilai USD20 juta untuk produk ban kendaraan.

Selanjutnya, kontrak pembelian kelapa parut, rempah dan minyak esensial (essential oil) sebesar USD8 juta antara PT Global Coconut dengan El Hamd Co for import & Export. Tidak ketinggalan, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) juga membukukan kontrak dengan perusahaan Mesir Egyptian Mediterranean Co sebesar USD5 juta untuk produk etanol dan gliserin.



Kemudian PT Agrorina mengikat kontrak dagang dengan Awlad Abdel Sanad Co untuk penjualan rempah-rempah senilai USD2,5 juta. Terakhir, PT Orson Indonesia dan Stella Co sepakat menjalin kontrak dagang untuk produk sabun dan deterjen senilai USD2 juta.



"KBRI Kairo akan semakin memperbanyak kegiatan misi-misi perdagangan di Mesir. Terlebih, neraca perdagangan Indonesia-Mesir pada periode Januari-Juni 2018 sudah menunjukkan surplus untuk Indonesia sebesar USD518 juta," kata Duta Besar RI untuk Mesir Helmy Fauzy dalam keterangan tertulisnya kepada Medcom.id, Jumat 26 Oktober 2018.



Untuk itu, KBRI Kairo juga akan berpartisipasi dalam sejumlah pameran perdagangan di Mesir. Salah satunya adalah pameran perdagangan pertama antar negara Afrika (Intra African Trade Fair) yang akan digelar di Kairo pada 11-17 Desember 2018 mendatang.



"Rencananya, kami akan buat Paviliun Indonesia untuk mengenalkan produk dan komoditas nusantara. Sejauh ini, sejumlah perusahaan dan BUMN sudah menunjukkan kesiapan berpartisipasi," lanjut dia.



Dubes Helmy berharap, jumlah BUMN dan pengusaha Indonesia akan meningkat untuk mau melakukan terobosan dan inovasi dalam melakukan penetrasi pasar Mesir dan Afrika. Ia juga menekankan bahwa KBRI Kairo sangat siap memfasilitasi.





