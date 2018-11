Pergi ke Natuna, Dubes AS Kunjungi Pangkalan TNI

Jakarta: Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph Donovan mengunjungi Pulau Natuna selama tiga hari. Dalam kunjungannya tersebut, dia sempat mempromosikan konsep Indo-Pasifik versi AS.



"Ini adalah kunjungan Duta Besar AS yang pertama ke Natuna. Saya percaya kunjungan ini menjadi contoh baik bagi komitmen AS terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata Donovan di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, 9 November 2018.



Donovan mengatakan posisi Natuna yang unik karena berbatasan dengan Laut China Selatan. Selain itu, wilayah ini memiliki peran penting bagi Indonesia.



"Itulah alasan saya berkunjung ke Natuna," katanya.



Meski demikian, Donovan tidak menjelaskan lebih rinci promosi Indo-Pasifik yang dilakukannya. Dalam kunjungannya tersebut, Donovan juga diundang mengunjungi pangkalan militer RI di Natuna.



"Saya percaya kami memiliki hubungan kuat dan baik dengan militer Indonesia. Saya sangat senang dan terhormat bisa berkunjung ke pangkalan militer Angkatan Udara dan Angkatan Laut di sana," imbuhnya.



Donovan berkunjung ke Natuna selama tiga hari. Dalam kunjungannya itu, dia bertemu Bupati Natuna, para pelajar SMA dan para pengusaha Indonesia yang ada di sana.





