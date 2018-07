AS Selidiki Rudal Korut, Dua Korea Bertemu

Seoul: Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) menggelar dialog militer pada Selasa 31 Juli 2018. Dialog dilakukan di tengah laporan Amerika Serikat (AS) yang menyebut ada aktivitas baru di pabrik peluru kendali Korea Utara.



Pertemuan tersebut digelar di Panmunjom, di zona demiliterisasi (DMZ). Negosiator utama Korsel Kim Do-gyun mengaakan pertemuan ini untuk menciptakan langkah 'substantif' untuk meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan.



Kementerian Pertahanan Korea Selatan juga pekan lalu mengatakan berencana mengurangi pos penjagaan dan perlengkapan di sepanjang perbatasan sebagai langkah awal untuk menetapkan kesepakatan.



Dilansir dari The Daily Star, Selasa 31 Juli 2018, pejabat senior AS mengatakan sejumlah satelit mata-mata Negeri Paman Sam mendeteksi aktivitas baru di pabrik Korut.



"Hanya beberapa pekan setelah KTT puncak Donald Trump dan Kim Jong-un, Korut tampaknya mengembangkan setidaknya satu atau dua rudal balistik antarbenua," sebut pernyataan Badan Intelijen AS.



Selain AS, Korea Selatan juga disebut-sedang memantau produksi peralatan misil Korut. Ini dilakukan menyusul munculnya laporan baru-baru ini yang mengindikasikan Korut mungkin sedang memproduksi peralatan untuk peluncur roket.





