Australia Libatkan Tujuh Negara Pasifik untuk Kembangkan BRIDGE

Surabaya: Program kemitraan sekolah BRIDGE Australia-Indonesia kembali merencanakan program pengembangan yang sama dengan melibatkan tujuh negara di daerah Pasifik pada 2019 mendatang.



Menjadi acuan bagi pengembangan program pendidikan di seluruh wilayah se-Asia-Pasifik, program BRIDGE sudah melibatkan 1125 guru dari 764 sekolah. Diantaranya, Australia, Brunei, Kamboja, Tiongkok, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Thailand dan Vietnam.

"Sejak tahun 2008, lebih dari 382 kemitraan sekolah yang terbangun melalui program Bridge. Melibatkan 1125 guru dari 764 sekolah. Dan mulai tahun ini kita mulai merencanakan pengembangan dengan melibatkan tujuh negara Pasifik," ujar Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, saat berada di Surabaya, Jawa Timur, Minggu 5 Juli 2018.



Menurutn dia, hal positif yang bisa diambil dari penerapan program sekolah kemitraan lebih dari sekedar hubungan antar sekolah. Sejak 2014 hingga 2017 lalu, ada sekitar 6 ribuan mahasiswa Indonesia yang masuk di beberapa Universitas Australia jenjang S2. Dan ada sekitar 7 ribuan mahasiswa Australia yang belajar di Indonesia.



"Selain itu, Australia membantu pemerintah Indonesia dengan membangun sekolah-sekolah di Indonesia. Ada 3000 sekolah yang sudah dibangun pemerintah Australia, bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Ada juga 1500 sekolah madrasah yang dibangun. Hal itu untuk meningkatkan kapasitas, mutu guru, dan infrastruktur yang ada," jelas Menlu Bishop.



Dalam kesempatan ini, program BRIDGE merupakan kesempatan dalam menjalin kemitraan secara menyeluruh.



Program Kemitraan Sekolah BRIDGE Australia_lndonesia dikelola Asia Education Foundation (AEF) di bawah The University of Meibourne dengan dukungan dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) di Kedutaan Besar Australia di Jakarta.



Asia Education Foundation (AEF) adalah organisasi terkemuka Australia yang mendukung sekolah-sekolah di seluruh Asia_Posifik dengan program interaktif bagi pelajar, kemitraan sekolah internasional, pembelajaran profesional guru, kurikulum, penelitian dan jaringan yang bertujuan mendidik generasi muda dan siop menghadapi tantangan global.







