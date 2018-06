Tiongkok Pindahkan Sistem Rudal dari Laut China Selatan

Beijing: Tiongkok dikabarkan telah memindahkan sistem rudal dari sebuah pulau buatan di Laut China Selatan, menurut citra satelit dan analisis baru dari sebuah firma intelijen.



Pemindahan ini terjadi setelah Tiongkok mengkritik Amerika Serikat (AS) karena mengirim dua pesawat pengebom B-52 yang memiliki kemampuan tinggi untuk terbang di atas Kepulauan Spartly.

Penerbangan tersebut adalah bagian dari operasi 'kebebasan navigasi' yang bertujuan untuk menegaskan hak AS menggunakan perairan tersebut.



Ahli angkatan laut yang berbasis di Beijing, Li Jie mengatakan, ini bukan pertama kalinya Tiongkok memindahkan sistem rudalnya.



Pemindahan terakhir terjadi pada Juli 2016, dua hari sebelum Pengadilan Arbitrase di Den Haag menolak klaim Tiongkok atas seluruh Laut China Selatan.



"Karena cuaca lembab, ditambah dengan adanya topan baru-baru ini, kemungkinan sistem itu perlu dipindah sementara untuk diperbaiki atau mengganti beberapa bagian," kata Li, dikutip dari South China Morning Post, Jumat 8 Juni 2018.



Sementara itu, dua pejabat Kementerian Pertahanan AS mengatakan, sangat tidak mungkin Tiongkok memindahkan sistem rudal tersebut. Sebaliknya, AS menuding kemungkinan Tiongkok menyembunyikannya di dalam gedung.







(SCI)