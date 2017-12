Arab Saudi Tampik Isu Tawarkan Abu Dis jadi Ibu Kota Palestina

Jakarta: Arab Saudi membantah bahwa pemerintahannya menawarkan Abu Dis sebagai ibu kota alternatif bagi Palestina. Abu Dis adalah sebuah kota yang terletak di dekat Yerusalem.



"Setiap Raja Arab Saudi memiliki sikap yang sama dan tidak akan keluar dari prinsip kami bahwa Yerusalem adalah ibu kota Palestina," kata Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Muhammad Al Shuaibi, ditemui di kediamannya, Menteng, Jakarta, Rabu, 20 Desember 2017.

Dubes Al Shuaibi menegaskan pula bahwa Arab Saudi dan seluruh negara Arab selalu mendukung kemerdekaan Palestina dan kepemilikan Yerusalem atas Palestina.



"Dunia Arab, negara Muslim, hingga negara Barat yang dekat dengan Amerika, semuanya menentang keputusan mereka (AS)," lanjut dia.



Sebelumnya beredar kabar bahwa Pangeran Arab Saudi, Mohammed bin Salman telah menawarkan Abu Dis untuk menjadi ibu kota Palestina jika AS memang bersikukuh mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.



Penawaran itu terjadi ketika Presiden Palestina Mahmoud Abbas berkunjung ke Riyadh, November lalu, sebelum Trump mengumumkan pernyataannya.



Senada dengan Dubes Arab Saudi, Duta Besar terpilih Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun juga mengatakan berita itu sangatlah tidak benar.



"Kabar bahwa Abu Dis akan menjadi ibu kota Palestina dan menggantikan Al Quds Al Syarif (Yerusalem) tidak benar. Itu pasti ditolak warga Palestina dan masyarakat dunia," ujar dia.



Pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel membangkitkan amarah negara-negara Arab dan negara Muslim di dunia. Trump juga berencana untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.





