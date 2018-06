Menlu Maksimalkan Kampanye Terakhir untuk Keanggotaan DK PBB

New York: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L.P Marsudi, berada di New York, Amerika Serikat (AS), dalam rangka kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.



Selama berada di New York, Menlu Retno beserta Wakil Tetap Indonesia di PBB dan sejumlah pejabat Kemenlu melakukan serangkaian kegiatan, termasuk pertemuan-pertemuan bilateral dengan menteri maupun pejabat negara sahabat, untuk memuluskan kampanye Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB.



Seperti dilansir dari situs Kemlu.go.id, Jumat 8 Juni 2018 rangkaian pertemuan yang dilakukan Menlu Retno sejak tiba di AS pada Senin 4 Juni 2017 adalah dengan Menlu Amerika Serikat, Menlu Gabon, serta Wakil Tetap di PBB dari negara Italia, Singapura, Gambia, Aljazair, Comoros, Belanda, Bolivia, Liberia, Brazil, Tanzania, Swedia, dan Nauru.



Indonesia juga menyelenggarakan resepsi diplomatik khusus untuk kampanye Indonesia. Dalam resepsi diplomatik tersebut, para undangan diberikan syal batik yang merupakan salah satu identitas budaya kebanggaan Indonesia.



Voting atau pemilihan akan dilakukan pada 8 Juni 2018, pukul 10.00 pagi waktu setempat. Siaran langsung pemilihan anggota tidak tetap DK PBB dapat disaksikan melalui website UN Web TV dengan tautan: http://webtv.un.org/live/





(FJR)