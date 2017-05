Temui Presiden Tiongkok, Jokowi Bakal Tawarkan Sejumlah Proyek

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebelum menghadiri pertemuan One Belt One Road (OBOR) di Beijing, Presiden RI Joko Widodo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, 14 Mei besok.

Dalam pertemuan ini, Jokowi akan menawarkan sejumlah proyek kepada Tiongkok, antara lain jalur MRT Tangerang-Jawa Barat, Trans Sumatra, Trans Sulawesi, pelabuhan dan kereta api.

"Pertemuan dengan Jinping ini lebih fokus ke kerja sama ekonomi dan perdagangan serta investasi serta menindaklanjuti pertemuan mereka sebelumnya pada 2016 lalu," kata Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri RI, Edi Yusup di Jakarta, Jumat 12 Mei 2017.

"Tiongkok menawarkan bagaimana untuk lakukan feasibility study buat proyek infrastruktur yang strategis di Indonesia," lanjutnya.

Kelanjutan dari daftarnya ini memang belum dibahas. Namun, Edi menambahkan, paling tidak sudah ada kesepakatan untuk bersama-sama melakikan feasibility terhadap proyek.

"Jadi Tiongkok akan bantu pendanaannya di proyek-proyek itu," tegas dia.

Proyek MRT untuk east west line Bandung-Jakarta-Jabar juga kabarnya akan dibahas oleh kedua pemimpin negara ini serta pembangunan empat bendungan di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Riau, dan Sulawesi Tenggara.

Di bidang lain, Indonesia akan mencoba terus memasarkan ekspor buah naga, buah durian, buah manggis, buah nanas dan produk susu. Saat ini, ekspor sarang burung walet dari Indonesia ke Tiongkok adalah yang paling berkembang hingga mencapai USD36 juta dan terus meningkat.

"Untuk produk buah-buah belum bisa masuk ke Tiongkok karena harus ada protocol agreement dulu dari dua negara melalui Badan Karantina. Jadi kalau belum ada agreement ya tidak bisa," ujar Edi.

Maka dari itu, akan didorong juga oleh kepala badan karantina kedua negara untuk segera mengadakan pertemuan guna menyelesaikan protocol agreement agar produk-produk pertanian tersebut bisa masuk ke Tiongkok.

Di pertemuan bilateral ini, akan disepakati juga satu Memorandum of Understanding (MoU) berjudul Agreement of Economy and Technical antara Bappenas dan kementerian terkait di Tiongkok.

