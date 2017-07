Uji Rudal Korut Berikutnya Mungkin Diluncurkan dari Kapal Selam

Metrotvnews.com, Washington: Korea Utara (Korut) kemungkinan sedang bersiap meluncurkan rudal lain yang tujuan utamanya adalah menghancurkan daratan utama Amerika Serikat (AS).



Rezim Kim Jong-un melakukan uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) pertama yang sukses pada 4 Juli -- tepat di Hari Kemerdekaan AS. Beberapa pakar berspekulasi rudal tersebut dapat mencapai negara bagian AS di Alaska dan Hawaii, atau bahkan Pacific Northwest.

Menurut Newsweek, Kamis 20 Juli 2017, rezim totaliter Korut tampaknya sedang bersiap untuk peluncuran berikutnya: rudal berbasis kapal selam.Dua pejabat pertahanan AS berkata kepada CNN, Kamis 20 Juli 2017, bahwa sebuah kapal selam Korut terlibat dalam "aktivitas tidak biasa" selama 48 jam terakhir. Kapal selam sepanjang 65 meter itu telah berlayar sejauh 600 km ke perairan internasional di Laut Jepang, lebih jauh dari yang pernah diarungi kapal itu sebelumnya.Petugas AS mengikuti pergerakan kapal selam lewat pengintaian. Aktivitas abnormal Korut menyebabkan pasukan AS dan Korea Selatan (Korsel) sedikit menaikkan tingkat kewaspadaan, menurut salah satu pejabat.Korut sudah lama mengklaim program senjata nuklirnya dibuat demi pertahanan dari Washington.Tes ICBM baru-baru ini telah memicu kemungkinan serangan dari Korut ke AS, atau terhadap musuh regionalnya: Korsel atau Jepang.Pyongyang diperkirakan memiliki sekitar 70 kapal selam, namun banyak yang mungkin tidak dapat menembakkan rudal.Mei lalu, negara itu melakukan uji coba rudal yang berhasil memakai sistem "peluncuran dingin. Sistem itu merupakan komponen integral untuk meluncurkan rudal dari kapal selam tanpa merusak fisik kapal.Saat ini, Korut diperkirakan sudah memiliki kemampuan meluncurkan rudal dari kapal selam, meski tidak jelas seberapa jauh senjata semacam itu bisa meluncur.Agustus lalu, sejumlah pakar mengklaim Korut telah melakukan peluncuran roket pertama yang sukses dari kapal selam bawah laut.Rudal tersebut diluncurkan dari kapal selam kelas Gorae, meluncur sejauh 500 kilometer dan merupakan yang pertama mencapai zona identifikasi pertahanan udara Jepang, menurut laporan CNN.Badan intelijen AS saat ini yakin bahwa program rudal kapal selam Pyongyang baru berada pada tahap awal. Namun mempertimbangkan tes pada 4 Juli lalu dan retorika Pyongyang baru-baru ini, perkembangan terakhir menjadi sumber perhatian Washington.(WIL)