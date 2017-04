Bantah Kecam Misil AS di Suriah, RI Prihatin atas Aksi Unilateral

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia membantah telah mengecam peluncuran 59 misil tomahawk yang ditembakkan Amerika Serikat (AS) ke sebuah pangkalan udara di Suriah.



Bantahan disampaikan Kementerian Luar Negeri RI terkait pemberitaan di media USA Today yang memberitakan bahwa Indonesia mengecam peluncuran 59 misil ke pangkalan udara Shayrat.

AS meluncurkan puluhan misil terkait dugaan serangan kimia yang menewaskan 86 orang di kota Khan Sheikhun, provinsi Idlib, pada 4 Maret 2017."RI hanya prihatin dengan aksi unilateral yang bertentangan dengan Piagam PBB dan hukum serta prinsip internasional," ucap juru bicara Kemenlu RI Arrmanatha Nasir kepada Metrotvnews.com, Minggu 9 April 2017.Menurut Arrmanatha, posisi RI terhadap permasalahan ini adalah mengutuk keras penggunaan senjata kimia di Suriah, mendesak PBB menyelesaikan konflik dan mendorong dialog serta proses politik yang inklusif.Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam keras penggunaan senjata kimia di Suriah. Ia juga menekankan perlu ada yang bertanggung jawab atas kejahatan semacam itu, yang sejalan dengan norma internasional dan resolusi DK PBB."Saya meminta semua pihak untuk menahan diri dalam melakukan aksi apapun yang dapat memperburuk nasib warga Suriah," ucap Guterres.Presiden Donald Trump menuliskan surat kepada Kongres AS untuk menjelaskan keputusannya melancakan serangan udara ke Suriah.Intervensi mengejutkan Trump di Suriah -- dilakukan di hari ke-77 di masa kepemimpinannya sebagai presiden -- dilakukan dalam bentuk serangan udara dari dua kapal perang AS di Laut Mediterania ke pangkalan udara Shayrat di Suriah pada Jumat 7 April 2017.(WIL)