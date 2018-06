Pentagon Terkejut Trump akan Tarik Pasukan dari Korsel

Singapura: Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menghentikan latihan militer di Semenanjung Korea dan menarik pasukan AS dari sana, mengejutkan Pentagon.



Beberapa jam setelah pernyataan Trump tersebut, pasukan AS di Korea Selatan (AS) mengaku masih menjalani latihan militer seperti biasanya.

"Kami masih melanjutkan operasi dan latihan kami sampai kami mendapat instruksi resmi dari Pentagon," kata juru bicara militer AS di Korsel, Letnan Kolonel Jennifer Lovett, dikutip dari New York Times, Rabu 13 Juni 2018.



"Hingga saat ini, kami belum menerima panduan atau instruksi terbaru apapun," lanjut dia.



Di Washington, juru bicara Pentagon Letnan Kolonel Christopher Logan mengatakan bahwa Pentagon juga belum menerima arahan apapun dari Gedung Putih.



"Kami akan memberikan informasi setelah semua instruksi lengkap," ujar dia dalam sebuah pernyataan.



Namun, janji Trump yang dibuat dalam kesepakatan dengan Kim Jong-un kemarin, sontak membuat warga Korsel terkejut. Pasalnya, latihan militer tahunan AS-Korsel membentuk benteng pertahanan di wilayah tersebut.



Ulchi Freedom Guardian adalah salah satu latihan militer terbesar di dunia. Latihan ini berlangsung selama 11 hari dan melibatkan sekitar 17.500 pasukan AS dan 50 ribu pasukan Korsel.



Pengumuman Trump ini dianggap terlalu cepat karena hingga saat ini Korut belum sepenuhnya membongkar program senjata nuklirnya.





(WIL)