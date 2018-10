Pekan Solidaritas: Indonesia akan Selalu Dukung Palestina

Jakarta: Komitmen dukungan Indonesia atas perjuangan Palestina tidak pernah padam. Sebagai salah satu wujud komitmen itu, Kementerian Luar Negeri akan menggelar Solidarity Week for Palestine pada 13-17 Oktober 2018, yang bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki ke Indonesia.



"Ini adalah bentuk kesinambungan komitmen Indonesia untuk Palestina serta untuk meningkatkan pemahamaan dan kepedulian bangsa Indonesia atas perjuangan bangsa Palestina," jelas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id, Sabtu 13 Oktober 2018.

Indonesian Solidarity Week for Palestine akan diisi berbagai kegiatan yang melibatkan Pemerintah, lembaga internasional, LSM Kemanusiaan, para tokoh lintas agama, filantropis dan masyarakat Indonesia.



Menlu RI dan Menlu Palestina akan hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangkaian acara ini. Kedua Menlu bersama dengan Walikota Bandung akan meresmikan Palestine Walk: Road to Freedom di Bandung pada Sabtu ini, yang akan menjadi cermin dan pengingat komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.



Sementara di Jakarta, Menlu RI dan Menlu Palestina bersama dengan tokoh masyarakat dan pemuka lintas agama akan berjalan bersama pada Walk for Peace and Humanity di Car Free Day pada Minggu 14 Oktober. Acara ini bertujuan memperkuat solidaritas dan pemahaman masyarakat terhadap kontribusi dan peran Indonesia untuk perjuangan kemerdekaan Palestina.



Kedua Menlu juga dijadwalkan melakukan pertemuan konsultasi bilateral yang pertama pada Selasa 16 Oktober. Pertemuan ini akan menjadi wadah bagi kedua negara untuk menerjemahkan hubungan baik menjadi kerja sama konkret. Menlu Retno dan Menlu Maliki juga dijadwalkan menandatangani dan menyaksikan sejumlah kesepakatan kerja sama kedua negara.



Dalam rangkaian Indonesian Solidarity Week for Palestine, Menlu Maliki juga akan berdiskusi dengan para Pelajar dan Sahabat Museum di Museum Asia Afrika hari ini dan bersama Mahasiswa dan Dosen di Sekolah Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia pada Senin mendatang. Rangkaian kegiatan public lecture ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman terhadap arti perjuangan kemerdekaan Palestina.



Menlu Maliki juga akan bertukar pikiran dengan para tokoh masyarakat, pemuka lintas agama dan filantropis Indonesia, meninjau pelatihan peningkatan kapasitas serta dijadwalkan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden RI Joko Widodo dan DPR RI.





