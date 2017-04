USS Carl Vinson Segera Tiba di Laut Jepang

Metrotvnews.com, Canberra: Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Mike Pence mengonfirmasi bahwa kapal USS Carl Vinson akan tiba di Laut Jepang dalam beberapa hari lagi, menyusul meningkatnya ketegangan dengan Korea Utara (Korut).



"Harapan kami adalah mereka akan tiba di Laut Jepang dan akan singgah di sana untuk beberapa hari," kata Pence, seperti dikutip AFP, Sabtu 22 April 2017.

"Rezim Korut diharapkan tidak salah menilai. AS punya sumber daya, personel dan kehadiran nyata di dunia ini untuk memastikan keamanan wilayah dan juga sekutu kami," lanjut dia lagi.Senada dengan Pence, Pentagon pun membenarkan bahwa USS Carl Vinson sedang dalam perjalanannya menuju Laut Jepang.Mulanya, USS Carl Vinson akan digerakkan ke arah Australia untuk mengadakan latihan bersama. Namun, kini arah telah dibelokkan menuju perairan Jepang dan akan singgah selama beberapa hari.Pence pun kembali mengingatkan, AS akan melawan serangan Korut dengan respon yang luar biasa dan efektif. Namun, Pyongyang telah menegaskan bahwa tidak akan berhenti untuk terus meningkatkan program misil balistiknya.Bahkan, rezim Kim Jong-un mengancam akan melancarkan perang habis-habisan dan akan menerima segala model perang yang ditawarkan AS, jika AS terus mencampuri urusan Korut.Pence mengunjungi Australia dan bertemu dengan Perdana Menteri Malcolm Turnbull setelah dirinya mengunjungi Korea Selatan, Jepang dan Indonesia.Setelah Australia, Hawaii akan menjadi tujuan terakhir Pence sebelum kembali ke Washington DC.(FJR)