Romo Magnis Nilai AS Persulit Perdamaian Palestina-Israel

Jakarta: Cendekiawan Katolik, Romo Magnis Suseno, mendukung apa yang dilakukan kelompok lintas agama dan Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina yang mengecam keras keputusan Amerika Serikat (AS) yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.



“Keputusan bersama ini harus didukung karena AS tidak bisa mengambil keputusan seperti itu secara sepihak,” kata Romo Magnis ketika ditemui di Kantor CDCC, Jakarta, Senin 11 Desember 2017.

“Keputusan AS ini jelas akan mempersulit situasi yang ada, terutama perdamaian Palestina dan Israel,” lanjut dia.



Romo Magnis juga mengimbau agar Indonesia harus berusaha lebih keras lagi dalam mendorong kemerdekaan Palestina yang kini semakin sulit diraih usai pernyataan Presiden AS Donald Trump tersebut.



Yerusalem, yang disebut Kota Suci, menjadi rumah bagi agama Islam, Kristen dan Katolik serta Yahudi.



Maka, ucap dia, tidak bisa sembarangan diakui oleh satu negara, karena ada tiga agama yang berpusat pada Yerusalem.



Usai mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Trump memutuskan menunda pemindahan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem hingga enam bulan ke depan. Trump menyebut penundaan dilakukan atas dasar kepentingan keamanan nasional.



Tumpang tindih klaim antara Palestina dan Israel sudah terjadi sejak lama. Israel selalu menganggap Yerusalem sebagai ibu kotanya, dan Palestina menganggap Yerusalem adalah ibu kota di masa depan.









(WIL)