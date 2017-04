Hikmahanto: Wapres AS Sebaiknya Batalkan Kunjungan ke Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: Terdengar kabar Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence akan berkunjung ke sejumlah negara di Asia dan Australia, termasuk Indonesia.



Menurut Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, dalam rilis yang diterima Metrotvnews.com, Senin 10 April 2017, sebaiknya Wapres AS membatalkan kunjungannya ke Indonesia karena 4 hal berikut:

1. Pemerintah AS melakukan tindakan dengan menggunakan kekerasan secara unilateral ke Suriah. Menurut Hikmahanto, masyarakat Indonesia pasti menentang dan ini menyulitkan posisi pemerintah bila menerima Pence.2. Kebijakan pemerintah AS yang tidak bersahabat terhadap dunia Islam, termasuk membuat perintah eksekutif terhadap negara yang dianggap sebagai sumber teror yang populasinya didominasi Muslim. Ini juga akan membuat pemerintah kikuk ketika menerima Wapres Pence.3. Presiden AS Donald Trump memasukkan Indonesia dalam katagori negara yang mencurangi AS dalam perdagangan internasional. Ini tentu tidak bisa diterima oleh Indonesia. Kalaulah Indonesia dituduh demikian, harusnya RI dibawa ke Dispute Settlement Body WTO di mana AS dan Indonesia adalah anggota.4. Ada isu Pence ke Indonesia dalam rangka urusan Freeport. Hal ini sudah tidak relevan lagi, mengingat Freeport sudah menerima untuk mengubah KK menjadi IUPK. Kehadiran Pence justru akan dicurigai publik agar Indonesia melakukan kompromi baru.Kalaupun Pence tetap akan datang ke Indonesia, kehadirannya tidak akan disambut secara antusias seperti halnya Barack Obama atau Hillary Clinton saat datang ke Indonesia. Sebaliknya, akan ada demo-demo oleh masyarakat terhadap kebijakan AS belakangan ini.Pence dijadwalkan tiba di Indonesia pada 20 April 2017, satu hari setelah Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.(WIL)