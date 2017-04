Hari Tentara Korut, AS Kirim USS Michigan ke Korsel

Metrotvnews.com, Washington: Hari ini, Korea Utara (Korut) merayakan Hari Tentara Korea yang ke-85. Kekhawatiran muncul karena bisa saja Korut kembali meluncurkan uji coba misil balistiknya.



Sementara itu, seorang pejabat Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengklaim bahwa USS Michigan, kapal selam pembawa peluru kendali, akan segera sandar di Korea Selatan, hari ini juga.

Dilansir CNN, Selasa 25 April 2017, gerakan terbaru AS ini sebagai unjuk kekuatan di tengah-tengah ketegangan antara AS dan Negara Komunis tersebut.Di Pelabuhan Busan, USS Michigan akan mengisi pasokan, perbaikan atau melakukan aktivitas kargo. Koran Korsel, Dong-A-Ilbo juga melaporkan hal yang sama bahwa USS Michigan akan sampai di Korsel bertepatan dengan Hari Tentara Korut.Meski kapal selam ini diperkirakan tidak akan bergabung dalam latihan bersama Korsel, kehadirannya di kawasan bisa mengirim pesan kuat untuk Pyongyang.USS Michigan adalah salah satu dari empat kapal selam AS yang ampuh di mana mulai dioperasikan sebagai pengangkut rudal balistik.Keempat kapal selam itu bisa membawa masing-masing 154 rudal Tomahawk. Selain itu, kapal-kapal ini bisa diam-diam mengerahkan 66 pasukan perlengkapan khusus.Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyerukan agar DK PBB menjatuhkan sanksi baru bagi Pyongyang atas kekhawatiran adanya peluncuran rudal balistik keenam.Trump juga mengatakan bahwa masalah Korut ini adalah masalah dunia yang sangat perlu segera diatasi, karena dunia dianggapnya hanya berdiam diri selama beberapa dekade.(WIL)