Opsi Militer Tak Bisa Selesaikan Ketegangan Semenanjung Korea

: Korea Utara (Korut) dan Amerika Serikat (AS) sedang memanas. Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, asosiasi ini diharapkan mengeluarkan pernyataan untuk situasi ini, terutama harapan untuk Semenanjung Korea.Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Jose Tavares mengatakan, isu Semenanjung Korea juga menjadi salah satu topik yang akan dibahas di KTT ASEAN pada 29-30 April, di Manila, Filipina."ASEAN, pada pertemuan tingkat menteri luar negerinya akan sampaikan concern masing-masing mengenai tindakan provokatif Korut. Pada tingkat kepala negara, kemungkinan akan dibahas soal perbedaan ini agar bisa diselesaikan secara diplomasi internasional," kata Jose ketika ditemui di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa 25 April 2017.Indonesia atau ASEAN, tambah dia, bahkan bersedia menjadi negosiator soal nuklir Korut ini jika memang diminta dari pihak Korea Selatan, AS, dan Jepang.Jose beranggapan, opsi militer tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Pasalnya, jika AS nekat untuk mengambil jalan militer, Korut pun tak akan tinggal diam dan tentu perang akan berimbas ke kawasan juga.Tak hanya itu, Jose juga berharap agar kawasan Asia Tenggara tidak dilalui senjata nuklir lewar darat maupun laut. "Tentu saja kami tak mau kalau berdasarkan Southeast Military Freezone yang merupakan komitmen 10 negara ASEAN untuk tidak kembangkan dan memobilisasi senjata nuklir," jelas dia.Mantan Duta Besar RI untuk Selandia Baru ini juga memaparkan, ASEAN terus mendorong negara-negara yang bersenjata nuklir untuk menjadi pihak dari Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free-Zone (SEANWFZ)"Itu yang terus kita dorong. Karena ada negara juga yang sampaikan mau tanda tangan tetapi masih harus reservasi, sementara ASEAN tidak menganjurkan adanya reservasi," tegas Jose.Pembahasan ini pun terus didorong agar diselesaikan supaya negara yang memiliki senjata nuklir bisa menjadi salah satu pihak dari traktat ini."Kita juga lihat adanya proliferasi yang sebenarnya tidak kita kehendaki. Seperti di Korut dan ini sangat tidak tepat dan tidak baik serta tidak sesuai dengan traktat. Ini membahayakan kawasan bahkan dunia," pungkasnya.Pernyataan soal Korut ini pun akan ada terdapat di dalam outcome document dari KTT ASEAN.Dalam rangkaian KTT ke-30 ASEAN, Presiden Jokowi juga akan hadiri KTT ke-12 BIMP-EAGA, ini adalah kerja sama ekonomi subregional ASEAN.Kerja sama ini dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di antara negara ASEAN di kawasan timur. Sementara untuk pengembangan kawasan barat diadakan KTT ke-10 IMG-GT di Manila."Untuk dokumen akhir yang akan dicapai, untuk BIMP-EAGA vision baru untuk 2025, dan IMG-GT akan hasilkan (implementation blueprint) untuk 2036. Keduanya untuk membangun suatu kawasan yang resilient, tangguh secara ekonomi, terkoneksi baik secara infrastruktur maupun hubungan perdagangan, dan dalam rangka mengupayakan pembangunan yang sustainable," kata Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Benjamin Carnadi.Adapun provinsi di Indonesia yang ikut terlibat dalam BIMP-EAGA ada 15 termasuk: Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Barat dan berbagai lainnya. Sementara untuk IMG-GT ada 10 provinsi terlibat misalnya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bengkulua, Jambi dan sebagainya."Intinya dengan visi baru itu kita ingin perkuat hubungan dagang. Secara tradisional sudah ada hubungan dagang sejak beberap abad, namun ini lebih diperkuat dengan pembangunan infrastruktur di kedua subkawasan," imbuhnya.