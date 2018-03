Delegasi Korsel akan Sampaikan Pesan Korut ke AS

Pyongyang: Pejabat senior Korea Selatan (Korsel) yang bertemu dengan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un akan bertolak ke Amerika Serikat (AS) pada Kamis mendatang. Kepergian dua orang pejabat itu ke AS untuk melaporkan hasil pertemuan dengan Korut, sekaligus membawa pesan negara tetangga mereka tersebut untuk pemerintahan Presiden Donald Trump.



Hal ini disampaikan pejabat pemerintah Korsel. Namun, jadwal rinci belum dikonfirmasi apakah delegasi Korsel itu akan bertemu dengan Trump.



Kepala Kantor Keamanan Nasional Chung Eui-yong, yang memiliki kontak dekat dengan AS dan Kepala Badan Intelijen Nasional Suh Hoon, yang dikenal sebagai juru runding utama Korsel, akan melakukan perjalanan tersebut.



Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan pihaknya dengan Korsel sedang membahas pertemuan akhir pekan ini mengenai perundingan denuklirisasi potensial dengan Korut.



"Kementerian Luar Negeri telah berbicara dengan Gedung Putih tentang pertemuan yang akan diajukan akhir pekan ini," ucap juru bicara Kemenlu AS Heather Nauert dalam jumpa pers, seperti dilansir dari laman Channel News Asia, Rabu 7 Maret 2018.



"Kita akan menunggu sampaik Korsel datang ke Washington untuk memberitahu kami mengenai pertemuan mereka dengan Korut," imbuh dia.



Chung, mengutip pejabat Korut, mengatakan bahwa pihak Pyongyang tidak akan melakukan uji coba nuklir atau rudal saat pembicaraan dengan masyarakat internasional sedang berlangsung. Korut juga belum melakukan tes semacam itu, sejak November lalu.



"Korut juga bersedia membahas hubungan normal dengan Amerika Serikat," ungkap Chung.



Pyongyang tampak tulus dalam kesediaannya menghentikan uji coba nuklir jika mengadakan perundingan denuklirisasi dengan AS. Hal ini terlihat ketika pemimpin mereka, Kim Jong-un mengatakannya langsung pada delegasi Korsel dalam pertemuan di ibu kota Korut.





