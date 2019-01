Kim Jong-un Puji Pola Berpikir Trump

Pyongyang: Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un memuji Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas pola berpikirnya yang dianggap memajukan langkah perdamaian Korut dan AS.



"Saya percaya akan pendekatan Trump dan Korut akan fokus pada pertemuan berikutnya dengan AS sehingga membuahkan hasil," kata Kim, dikutip dari KCNA, Kamis 24 Januari 2019.

Kim juga meminta rakyat Korut bersabar dan bersama-sama dengan AS maju selangkah demi selangkah untuk tujuan yang ingin dicapai oleh kedua negara.



Ia mengaku menerima surat dari Trump yang dititipkan kepada Kim Yong-chol, pejabat senior Korut yang melawat ke AS untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, pekan lalu.



"Saya memerintahkan persiapan tingkat tingi untuk KTT Korut dan AS kedua segera dilakukan dengan baik," lanjut Kim.



Menurut pernyataan resmi kantor kepresidenan AS, KTT AS-Korut akan dilaksanakan pada akhir Februari 2019, meski belum diumumkan lokasinya.



Berbagai spekulasi di media menyebutkan bahwa KTT kedua kemungkinan berlangsung di Vietnam, di mana negara tersebut telah menawarkan diri menjadi tuan rumah KTT.





(FJR)