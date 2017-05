AS Upayakan Pembebasan Warganya yang Ditahan Korut

Metrotvnews.com, Washington: Penahanan terbaru warga Amerika Serikat (AS) oleh Korea Utara (Korut) menambah deretan tahanan AS menjadi total empat orang.



Juru bicara Gedung Putih, Sean Spicer mengatakan, pembebasan akan segera dilakukan oleh AS terhadap empat warganya tersebut.

"Jelas, ini penting dan menjadi perhatian kami. Kami akan bekerja keras lewat Kedutaan Besar Swedia di Korut dari Kementerian Luar Negeri kami untuk mengupayakan pembebasan warga kami," ujar Spicer, seperti dikutip Reuters, Selasa 9 Mei 2017.Kedubes Swedia di Korut mengurusi urusan kekonsuleran AS, karena Negeri Paman Sam tidak punya hubungan diplomatik dengan rezim Kim Jong-un.Kim Hak-song yang ditahan pada Sabtu adalah seorang pekerja di Universitas Sains dan Teknologi Pyongyang. Ia ditahan atas alasan 'aksi berbahaya' terhadap negara.Seorang pejabat Kemenlu AS mengatakan, penahanan tersebut menggarisbawahi risiko yang berkaitan dengan perjalanan warga AS ke Korut."Kemenlu AS sangat menganjurkan bagi semua warga AS untuk tidak melakukan perjalanan ke Korut," tegas dia.Sebelumnya, media Jepang sempat melaporkan bahwa Direktur Jenderal bagian Utara, Kemenlu Korut sedang melakukan perjalanan ke Eropa untuk melakukan perundingan tak resmi dengan mantan pejabat pemerintahan AS.Namun, kabar tersebut tak bisa dikonfirmasi secara pasti oleh pihak Kemenlu AS maupun Gedung Putih.(FJR)