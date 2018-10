Kapal AS dan Tiongkok Nyaris Bertabrakan di LCS

Washington: Amerika Serikat (AS) mengatakan sebuah kapal perang Tiongkok melakukan manuver "berbahaya dan tidak profesional" di Laut China Selatan. Kapal tersebut disebut berlayar terlalu dekat dengan USS Decatur milik AS.



Minggu kemarin, USS Decatur berlayar di dekat LCS dalam sebuah "operasi kebebasan bernavigasi." Kapal AS itu berlayar sekitar 12 mil laut dari Kepulauan Spratly di LCS.

"Kapal perang Luyang mendekati USS Decatur dalam manuver berbahaya dan tidak profesional di wilayah Gaven Reel di Laut China Selatan," ucap juru bicara Armada Pasifik AS, Komandan Nate Christensen, seperti dikutip dari kantor berita AFP, Selasa 2 Oktober 2018.



Ia menambahkan Luyang kemudian melakukan "beberapa manuver agresif lainnya dan mengingatkan Decatur untuk meninggalkan perairan."



"Luyang mendekati lambung kapal Decatur dalam jarak hanya 45 meter. Decatur berhasil menghindari terjadinya tabrakan," ungkap Christensen.



Kementerian Pertahanan Tiongkok mengatakan kapalnya "telah mengeluarkan peringatan untuk pergi" kepada kapal AS karena memasuki area "tanpa izin."



"AS berulang-ulang mengirim kapal perang mereka ke perairan dekat deretan karang dan pulau di Laut China Selatan," sebut Kemenhan Tiongkok.



"Perilaku seperti itu sangat mengancam kedaulatan dan keamanan Tiongkok, merusak hubungan dua negara serta stabilitas kawasan," lanjutnya.



Tiongkok mengklaim hampir semua perairan LCS. Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam juga mengklaim sebagian LCS.





