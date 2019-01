Tiga Pejabat Korut ke AS Rundingkan KTT

Pyongyang: Tiga pejabat tinggi Korea Utara (Korut) akan bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk merundingkan pertemuan kedua antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un.



Di antara tiga pejabat tersebut, terdapat nama Kim Yong-chol yang merupakan pejabat senior di Korut dan disebut-sebut sebagai tangan kanan Kim Jong-un.

Dilansir dari Guardian, Kamis 17 Januari 2019, Kim Yong-chol akan terbang ke Washington melalui Beijing, bersama Deputi Menteri Luar Negeri Korut Choe Son Hui dan satu pejabat lagi.



Kim Yong-chol rencananya akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Kim dan Pompeo telah beberapa kali bertemu untuk membicarakan soal KTT dan juga denuklirisasi Korut.



Selain itu, dalam kunjungan kali ini ke AS, Kim disebut-sebut membawa surat dari Kim Jong-un untuk Trump. Meski demikian, tak ada yang bisa mengonfirmasi kabar ini.



Kementerian Luar Negeri AS enggan membeberkan rencana pertemuan tersebut dan mengatakan tidak ada pertemuan antara Kim Yong-chol dan Pompeo.



Usai pertemuan perdana di Singapura pada Juni 2018 lalu, AS dan Korut sedang mempersiapkan pertemuan kedua antara Trump dan Kim Jong-un. Pertemuan ini diharapkan akan digelar pada tahun ini.



Sejumlah negara pun telah menjadi sasaran digelarnya pertemuan kedua tersebut, salah satunya Vietnam yang telah menawarkan diri menjadi tuan rumah.







(FJR)