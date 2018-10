Menlu Palestina: Dukungan Indonesia yang Terhebat

Jakarta: Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki menuturkan pemerintah dan negaranya sangat berterima kasih atas dukungan dari Indonesia. Ia menilai dukungan Indonesia merupakan yang terhebat untuk Palestina.



"Terima kasih karena memberi saya kesempatan ini. Saya sangat bahagia bisa melihat cinta dan dukungan dari Indonesia. Kalian yang terhebat," kata Menlu Maliki di Jakarta, Minggu, 14 Oktober 2018.

Baca: Menlu RI dan Palestina Ramaikan CFD



Menlu Maliki mengungkapkan kebahagiaannya bisa berpartisipasi dalam kegiatan Fun Walk Solidarity Week for Palestine di Jakarta. Dia bersama Menlu Retno Marsudi berjalan sepanjang 1,2 kilometer dari Kebon Sirih menuju Bundaran Hotel Indonesia.



"Palestina pantas mendapatkan dukungan konsisten dari Indonesia. Kehadiran kita semua di sini menunjukkan dukungan kuat yang kita berikan secara konsisten terhadap perjuangan rakyat Palestina," tutur Menlu Retno.





Menlu Retno dan Menlu Maliki di CFD. (Foto: Marcheilla Ariesta)



Menurut Menlu Maliki, dukungan Indonesia akan membuat perjuangan rakyat Palestina tidak sia-sia. "Dengan dukungan ini, perjuangan yang dilakukan masyarakat Palestina akan terus berlanjut," tukasnya.



Solidarity Week for Palestine merupakan agenda yang dibuat Kementerian Luar Negeri RI yang memperlihatkan kepedulian Indonesia terhadap Palestina. Menlu Retno terus menyebutkan bahwa kemerdekaan Palestina berada di jantung politik luar negeri Indonesia.



Selain para menteri luar negeri, hadir pula dalam kegiatan ini Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir, Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair al Shun, Duta Besar RI untuk Yordania Andi Rachmianto dan berbagai duta besar negara sahabat yang ada di Indonesia.





(WIL)