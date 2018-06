Militer AS Hentikan Latihan Gabungan di Semenanjung Korea

Seoul: Militer Amerika Serikat (AS) akhirnya menunda latihan gabungan besar dengan militer Korea Selatan (Korsel) sesuai instruksi Presiden Donald Trump usai bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.



"Latihan militer besar telah dihentikan tanpa batas waktu di Semenanjung Korea," kata seorang pejabat senior AS, dikutip dari AFP, Jumat 15 Juni 2018.

Sebelumnya, Trump memang menyatakan AS akan menghentikan operasinya di Semenanjung Korea, namun ia tak menjelaskan kapan pembekuan akan dilakukan.



AS dan Korsel selama ini kerap melakukan latihan militer gabungan di Semenanjung Korea, yang hampir selalu membuat Korut geram.



"Kami akan menghentikan latihan gabungan, yang tentunya menghemat biaya dalam jumlah besar," tutur Trump kepada awak media di Singapura, 12 Juni lalu.



Tidak hanya itu, Trump juga mengaku tengah mempertimbangkan untuk menarik pasukan AS yang disiagakan di Korsel.



Dengan tidak adanya latihan gabungan, diharapkan Korut dapat segera melakukan denuklirisasi demi stabilitas dan perdamaian di Semenanjung Korea.



Pertemuan Trump dan Kim di Hotel Capella diakhiri dengan penandatanganan dokumen. Trump menyebut dokumen tersebut cukup "komprehensif" dan memuat berbagai isu penting seperti denuklirisasi.







(WIL)