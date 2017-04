Meningkatkan Peran Pemuda dalam Kemitraan Strategis Indonesia-AS

Metrotvnews.com, Jakarta: Hubungan antar warga Amerika Serikat (AS) dan Indonesia terus ditingkatkan. Peran pemuda menjadi perhatian utama.

Wakil Dubes AS untuk Indonesia Brian McFeeters menyebutkan bahwa salah satu prioritas utama AS adalah hubungan people to people. Bukan hanya mencakup pendidikan, tetapi pertukaran budaya, tokoh antara kedua negara.

"Idenya pada dasarnya adalah membangun jaringan antara warga Amerika dengan Indonesia, berdasarkan nilai yang bisa dibagi bersama seperti demokrasi, kebebasan pers, toleransi beragama dan berbagai nilai yang dibagi bersama," ujar Wadubes McFeeters dalam diskusi Southeast Asia Leaders Summit 2017, di LPMP DKI Jakarta, Kamis 13 April 2017.

"Hanya ada beberapa dari kami di Pemerintah AS yang bisa berhubungan dengan Indonesia, kami membutuhkan yang lebih banyak lagi untuk terlibat. Agar mampu menarik lebih banyak warga Indonesia mengenal AS, kami harap banyak mahasiwa Indonesia kuliah, kemudian mereka pulang dan membangun Indonesia," tuturnya.

"Kami juga ingin banyak mahasiswa AS belajar di Indonesia. Tidak banyak memang, tetapi kami berusaha untuk meningkatkannya," imbunya.

Mengenai isu diskriminasi yang merebak saat Donald Trump terpilih sebagai Presiden AS, Wadubes McFeeters mengatakan stereotipe tentang diskriminasi terhadap muslim.

"Kami kira hal itu akan terbukti sendiri pada akhirnya. Mereka akan berkata,'tidak, saya tidak pernah mengalaminya (diskriminasinya)," jelas Dubes McFeeters.

"Kami harap banyak warga Indonesia yang ke AS merasakan pengalaman menyenangkan," tuturnya.

McFeeters tidak bisa menjelaskan jumlah pasti dana yang dikeluarkan untuk program people to people ini. "Saya tidak memiliki jumlah pastinya. Tetapi ambil contoh, kami ada program pertukaran siswa. Sekitar 100 siswa akan belajar di SMA di AS. Program itu saja menghabiskan dana jutaan dolar. Bukan miliaran dolar, tetapi jutaan dolar," tegasnya.

Selain itu, McFeeters mengatakan bahwa kemitraan strategis yang mencakup pendidikan. Hal itu kemungkinan besar akan dibahas dalam kunjungan Wakil Presiden AS Mike Pence ke Jakarta pada 20-21 April mendatang.

Tetapi satu hal tidak bisa dilupakan dalam hubungan Indonesia dan Amerika Serikat adalah dialog antar agama. McFeeters melihat hal tersebut sebagai peluang untuk menegaskan nilai yang sama dari kedua negara. Masyarakat Indonesia dan AS sama-sama beragam, etnisnya yang banyak, agama yang beragam mereka bersama dalam harmoni.

"Kami hanya ingin menegaskan hal itu. Kami melihat Indonesia sebagai negara demokratis dengan populasi mayoritasnya pemeluk agama Islam yang sukses. Hal itu yang ingin kami tegaskan," tutupnya.

