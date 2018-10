Jenderal AS Tertembak dalam Serangan Taliban

Kabul: Seorang jenderal Amerika Serikat tertembak dalam sebuah serangan kelompok militan Taliban yang menewaskan dua tokoh Afghanistan di provinsi Kandahar pekan kemarin. Pernyataan disampaikan Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon, Senin 22 Oktober 2018.



Juru bicara Resolute Support NATO Grant Neeley dan juga seorang petinggi Pentagon mengonfirmasi insiden tersebut kepada kantor berita Fox News. Keduanya tidak memaparkan detail lebih lanjut.

The Washington Post, yang juga memberikan mengenai insiden ini, menyebutkan bahwa Brigadir Jenderal Jeffrey Smiley selamat dari penembakan. Dia sedang berada dalam fase pemulihan setelah terkena satu tembakan Taliban saat berada di kompleks gubernur Kandahar.



Kamis kemarin, Taliban membunuh dua pejabat pemerintah provinsi Kandahar dalam sebuah serangan di konferensi keamanan. Komandan Militer AS Jenderal Scott Miller menghadiri pertemuan tersebut, dan berhasil selamat dari penembakan.



Smiley ditugaskan ke Afghanistan pada musim panas lalu untuk membantu komando AS di Kandahar. Ia bertugas melatih pasukan Afghanistan dalam melawan terorisme di Afghanistan selatan.



(WIL)