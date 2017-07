Menlu RI Bahas Situasi Masjid Al-Aqsa dengan Menlu AS

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia meminta Amerika Serikat (AS) mendesak Israel menghentikan pembatasan beribadah dan tindakan kekerasan di Masjid Al-Aqsa.



Demikian pernyataan Menlu RI Retno Marsudi dalam pembicaraan via telepon dengan Menlu AS Rex Tillerson, Sabtu 22 Juli 2017, pukul 22.30 WIB.

RI khawatir dengan semakin memburuknya situasi di kompleks Masjid Al-Aqsa. Tindak kekerasan oleh pihak keamanan Israel dalam beberapa waktu terakhir tidak saja telah menewaskan tiga orang dan melukai seratusan lainnya, namun telah meningkatkan ketegangan dan sangat membatasi kegiatan beribadah di Masjid Al-Aqsa.Indonesia yang mengutuk meninggalnya tiga pemuda Palestina, menyerukan langkah cepat agar eskalasi kekerasan dan ketegangan dapat dihentikan."Penurunan eskalasi penting sekali dilakukan untuk mencegah situasi semakin memburuk," lanjut Menlu Retno.Dalam pembicaraan di telepon, Menlu AS menyampaikan kepada Menlu RI kekhawatiran yang sama terhadap situasi di Kompleks Masjid Al-Aqsa. Menlu AS menyampaikan telah melakukan pembicaraan dengan Yordania , Palestina dan Israel.Baca: Presiden Joko Widodo Kecam Serangan Israel di Masjid Al-Aqsa Menlu AS sepakat dengan Indonesia mengenai pentingnya mencegah peningkatan eskalasi di Kompleks Masjid Al-Aqsa. Menlu AS juga menegaskan agar status quo terkait status kompleks Masjid Al-Aqsa juga penting untuk tetap dipelihara.Selain dengan Menlu AS, Menlu RI telah juga telah melakukan komunikasi intensif dengan Menlu Yordania, Palestina, Turki, dan Sekjen OKI agar situasi di Kompleks Al Aqsa tidak memburuk dan kegiatan beribadah dapat segera dipulihkan.Intensitas diplomasi Indonesia juga ditingkatkan di beberapa perwakilan, antara lain di Baku, Amman, Washington DC dan New York guna mengirim pesan kuat dan menyampaikan posisi RI mengenai situasi di Kompleks Masjid Al-Aqsa.(WIL)