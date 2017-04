Wapres AS ke Indonesia Satu Hari usai Pilgub DKI

Metrotvnews.com, Jakarta: Dua pekan lagi, Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Mike Pence akan datang mengunjungi Indonesia. Sebelumnya, Pence akan mengunjungi Korea Selatan dan Jepang. Setelah dari Indonesia, ia melanjutkan lawatan ke Australia dan terakhir, Hawaii.



Kunjungan Pence dijadwalkan berlangsung pada 20 April, satu hari setelah Pemilihan Gubernur DKI Jakarta mendatang.

"Tidak ada pengamanan khusus. Semua seperti yang sudah ada saja. Tidak ada perubahan," ungkap Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan, ketika ditemui di Kementerian Pariwisata RI, Jakarta, Senin 10 April 2017.Dubes Donovan juga menegaskan kunjungan Pence murni lawatan kenegaraan dan tidak ada hubungannya dengan Pilgub DKI.Lawatan Pence ke Jakarta juga menandai 40 tahun hubungan AS dan ASEAN. Ia dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN untuk meningkatkan kerja sama AS-ASEAN ke depan. Pence juga akan menghadiri pertemuan antara pebisnis AS dengan Indonesia.Selain kerja sama bilateral, Pence juga akan membahas isu-isu politik dengan Indonesia, serta pembicaraan mengenai sosial budaya.Indonesia menjadi satu-satunya negara mayoritas Muslim yang dikunjungi Pence di tengah polemik sejumlah kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump. Salah satu kebijakan itu adalah melarang kedatangan warga dari tujub negara mayoritas Muslim. Indonesia tidak masuk dalam daftar larangan Trump."Saya sangat menantikan kunjungan Wapres kami ke Indonesia. Ini sangat luar biasa dan menunjukkan komitmen dalam kemitraan dengan Indonesia," kata pria yang pernah menjadi perwakilan AS di Tiongkok ini.(WIL)