Korut Kembali Luncurkan Uji Coba Rudal Balistik

Metrotvnews.com, Seoul: Korea Utara (Korut) kembali melakukan uji coba misil balistik pada Sabtu 29 April atau hari ini. Namun, uji coba peluncuran rudal balistik yang keenam ini diklaim gagal oleh militer Korea Selatan (Korsel).



"Tes tersebut berasal dari daerah utara Pyongyang. Tapi tampaknya gagal. Ini menjadi uji coba gagal mereka yang keempat," kata seorang perwira Korsel, seperti dikutip Reuters, Sabtu 29 April 2017.

Senada dengan militer Korsel, pasukan Amerika Serikat (AS) yang bertugas di Seoul pun mengatakan hal yang sama. "Rudal tersebut mungkin rudal jarak menengah yang dikenal dengan KN-17 dan tampaknya gagal setelah beberapa menit diluncurkan," ucap seorang perwira AS.Militer Korsel menambahkan, rudal tersebut dilepaskan dari wilayah Pukchang ke arah timur laut dan mencapai ketinggian hingga 71 kilo meter, sebelum pecah beberapa menit kemudian.Pemerintahan Presiden AS Donald Trump bisa saja menanggapi uji coba rudal balistik Pyongyang dengan menerapkan sanksi terbaru lebih cepat untuk Korut."Sesuatu akan dilakukan Trump, mungkin seperti sanksi, akan cepat dikeluarkan menyusul uji coba ini," ujar seorang pejabat Gedung Putih yang tak mau disebut namanya.Sementara itu, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi mengatakan bahwa kunci untuk memecahkan masalah nuklir Korut sebenarnya tidak terletak di tangan Tiongkok.Pernyataan ini dilontarkan Wang ketika menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas masalah Korut. Namun, pernyataan itu disanggah oleh Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson.(FJR)