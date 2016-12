Tiongkok Khawatir Penasihat Perdagangan Trump Memanaskan Pertikaian

Metrotvnews.com, Beijing: Media pemerintah Tiongkok, pada Jumat 23 Desember, menyalakan tanda bahaya dan memperingatkan soal "konfrontasi dengan Amerika Serikat" setelah Presiden terpilih Donald Trump menunjuk Peter Navarro, seorang ekonom yang telah menarik garis keras terhadap Tiongkok, sebagai kepala Dewan Nasional Perdagangan AS yang baru.

Departemen Perdagangan Tiongkok sedang menekankan bahwa Tiongkok dan AS. menjalankan perdagangan yang menguntungkan keduanya. Namun, memperingatkan pemerintahan baru Washington terhadap gerakan yang mungkin menyakiti hubungan perdagangan bilateral.

Navarro merupakan seorang akademisi sekaligus penasihat investasi dan sudah menulis buku-buku seperti "Death by China: How America Lost its Manufacturing Base" ("Kematian oleh China: Bagaimana Hilangnya Basis Manufaktur Amerika"). Buku itu dibuat menjadi sebuah film dokumenter tentang keinginan Beijing untuk menjadi kekuatan ekonomi dan militer yang dominan di Asia.

"Individu-individu semacam Navarro yang memiliki bias terhadap Tiongkok sudah dipilih untuk bekerja di posisi terdepan dalam pemerintahan berikutnya, ini bukan bahan tertawaan," media resmi berbahasa Inggris, China Daily, mengatakan dalam sebuah editorial.

"Pemerintahan baru harus diingatkan bahwa hubungan ekonomi dan perdagangan antara dua negara ekonomi terbesar di dunia sekarang yang paling dekat sepanjang sejarah, langkah apa saja buat merusak hubungan yang sama-sama menguntungkan hanya akan mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak," lanjut editorial.

Sehari sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Tiongkok berkata, reaksi yang harus dimainkan ialah memperhatikan tim transisi Trump dan kemungkinan arah kebijakan, bahwa kerja sama antara kedua negara adalah satu-satunya pilihan yang tepat.

Trump, seorang tokoh Partai Republik, menjadikan perdagangan sebagai inti dari kampanye presiden dan mencerca terhadap apa yang dia katakan tawaran buruk AS yang telah dibuat dengan negara-negara lain. Ia sudah mengancam untuk memukul Meksiko dan Tiongkok dengan tarif tinggi setelah dilantik pada 20 Januari.

Shen Danyang, juru bicara kementerian perdagangan, pada konferensi pers di Beijing, Jumat, melihat bahwa AS akan terus saling menguntungkan dari perdagangan dengan Tiongkok, dan mengatakan suatu pola guna memperdalam kerja sama antara kedua negara di bidang perdagangan akan terus berlanjut.

"Terlepas dari apa perubahan yang terjadi di AS pemerintahan, presiden, sekretaris perdagangan, perwakilan perdagangan umum (antara AS dan Tiongkok) lebih besar dari perbedaan," kata Shen seperti disitat Reuters, Jumat (23/12/2016).

Tapi AS perlu berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu, sambung Shen. "Kami menentang ide menyuruh orang lain minum obat ketika diri-sendiri sedang sakit. Hal ini terjadi di masa lalu dan bisa terjadi di masa depan," imbuh Shen, tanpa menjelaskan lebih lanjut perumpamaannya.

Langkah-langkah perdagangan keras terhadap Tiongkok sering bersambung dengan tindakan pembalasan, termasuk keseimbangan tarif atau denda terhadap perusahaan AS di Tiongkok.

Global Times, sebuah tabloid berpengaruh diterbitkan oleh Partai Komunis yang berkuasa resminya disebut Harian Rakyat, mengatakan keputusan Trump memilih Navarro "tidak menunjukkan sinyal positif".

"Tiongkok perlu menghadapi kenyataan bahwa tim Trump mempertahankan sikap garis keras terhadap Tiongkok. Jadi harus membuang ilusi apapun dan membuat persiapan penuh untuk setiap tindakan ofensif oleh pemerintah Trump," sebut Global Times dalam editorialnya.

"Tiongkok cukup kuat buat menahan tekanan dari pemerintah Trump. Beijing akan terbiasa dengan ketegangan antara kedua negara. Jika Washington berani memprovokasi Tiongkok atas kepentingan inti, Beijing tidak akan takut menyiapkan konfrontasi dengan AS, menekannya agar menghormati Tiongkok," pungkasnya.

Navarro, 67, seorang profesor di University of California, Irvine, menasihati Trump selama kampanye. Menjelaskan apa yang dilihatnya sebagai Amerika kalah perang ekonomi dengan Tiongkok, Navarro pun telah memprihatinkan isu-isu lingkungan yang berkaitan dengan impor Tiongkok dan pencurian kekayaan intelektual AS.

(FJR)