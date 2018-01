Gunung Mayon Erupsi, Warga Sekitar Dievakuasi

Manila: Gunung Mayon di Daraga, Albay, Filipina menyemburkan abu vulkanik ke udara. Akibatnya warga sekitar gunung dievakuasi.



Badan Vulkanologi dan Seismologi Filipina (The Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Phivolcs) mengatakan meski menyemburkan abu vulkanik, status bahaya Gunung Mayon masih berada di level terendah.

"Artinya masyarakat tidak diizinkan berada di radius enam kilometer zona bahaya permanen," tulis Phivolcs dalam keterangan resminya seperti dilansir dari Reuters, Minggu, 14 Januari 2018.



Meski belum ada tanda-tanda letusan besar, Dewan Manajemen Pengurangan Resiko Bencana Provinsi setempat telah mengeluarkan perintah evakuasi warga demi keamanan serta mengantisipasi adanya hujan abu.



Meski begitu, belum ada jumlah pasti berapa warga yang harus dievakuasi. Mereka yang tinggal di sekitar gunung namun berada diluar zona bahaya diminta untuk waspada akan kemungkinan robohnya atap rumah akibat akumulasi abu vulkanik dan hujan.



"Aktivitas tak biasa Gunung Mayon mulai terjadi akhir tahun lalu," ujar Kepala Phivolcs, Renato Solidum.



Gunung Mayon terakhir erupsi pada tahun 2014 silam. Letusan terbesar yang pernah tercatat terjadi pada Februari 1841. Saat itu lava dan abu vulkanik mengubur satu kota. 1,200 orang tewas.





(SCI)