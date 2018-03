Selidiki Mafia Penyelundup Pasir, Jurnalis India Dibunuh

New Delhi: Seorang jurnalis ditabrak sebuah truk saat sedang mengendarai sepeda motor di India, Senin 26 Maret 2018. Ini merupakan pembunuhan kedua awak media di India dalam 24 jam terakhir.



Sandeep Sharma sempat melapor kepada pihak berwenang dirinya takut menjadi target geng kriminal yang selama ini menyelundupkan pasir untuk industri konstruksi.

Sejumlah aktivis mengatakan laporan itu tidak berguna karena ada sejumlah elemen polisi yang juga bekerja sama dengan komplotan tersebut.



Setelah menyelidiki pembunuhan tersebut, kepolisian Bhind di negara bagian Madhya Pradesh mengonfirmasi kepada kantor berita AFP bahwa pihaknya telah menahan seorang sopir truk. Aparat tidak menyebutkan identitas sopir, apakah dia adalah pembunuhan bayaran atau hanya warga biasa.



Rekaman kamera CCTV pada Senin dini hari memperlihatkan Sharma sedang mengendarai sepeda motor. Tiba-tiba ada sebuah truk yang berbelok ke arahnya dan tabrakan pun tak terhindarkan.



Dilansir Channel News Asia, Selasa 27 Maret 2018, menurut sejumlah kelompok jurnalis India, Sharma merupakan korban terbaru dari kejahatan geng penyelundup pasir.



Emas India



Pasir, sering disebut juga dengan "emas India", sangat penting bagi industri konstruksi yang sedang meledak di negara tersebut. Jaringan kriminal biasanya menyediakan pasir secara ilegal, yang bersumber dari pantai atau dari balai suaka margasatwa.



Pertumbuhan populasi perkotaan yang terus meningkat untuk perumahan, permintaan akan pasir di India meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini memicu lonjakan pedagang pasir di pasar gelap.



Empat puluh empat jurnalis tewas di India sejak 1992, menurut Committee to Protect Journalists yang bermarkas di Amerika Serikat (AS).



Wartawan di India, negara demokrasi terbesar di dunia, sering menghadapi pelecehan dan intimidasi oleh polisi, politikus, birokrat, dan geng kriminal. Sementara banyak yang bekerja dalam kondisi tidak kondusif di sejumlah area rawan konflik.



Organisasi Reporters Without Borders menempatkan India di peringkat ke-136 dari 180 negara dalam hal kebebasan pers dunia.







(WIL)