Tiongkok Protes Pembukaan Kantor Perwakilan AS di Taiwan

Taipei: Amerika Serikat (AS) baru saja membuka kedutaan besar de facto atau kantor perwakilan di Taiwan. Hal ini tentu ditentang keras oleh Tiongkok yang selama ini enggan memberikan kemerdekaan kepada Taiwan.



Kementerian Luar Negeri Tiongkok pun melayangkan protes keras terhadap AS. Tiongkok juga memperingatkan bahwa hal semacam itu bisa menimbulkan provokasi.

"Tiongkok harus terus berupaya agar Taiwan tahu bahwa AS tidak bisa menjadi penyelamat mereka," tulis koran pemerintah Tiongkok, Global Times, dua hari lalu.



Sementara itu, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan kompleks kedutaan baru itu merupakan penegaskan kembali komitmen kedua belah pihak terhadap sebuah hubungan.



"Persahabatan Taiwan dan AS tidak pernah lebih menjanjikan dari ini. Kita harus terus menjaga persahabatan," kata Tsai, dikutip dari Channel News Asia, Kamis 14 Juni 2018.



Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Pendidikan dan Kebudayaan Marie Royce mengatakan, pembukaan kompleks baru itu adalah simbol kekuatan dan semangat kemitraan AS dan Taiwan.



Gedung ini menempati lahan seluas 6,5 Hektar di Distrik Neihu Taipei. Upacara pembukaan pun dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Taiwan serta sejumlah pebisnis senior.







