Mewahnya Hotel Tempat Pertemuan Trump-Kim

Singapura: Hotel Capella di Pulau Sentosa, Singapura dinyatakan sebagai tempat bertemunya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un pada 12 Juni nanti.



Kamar-kamar yang ada di hotel ini dipatok mulai harga USD580 per malam atau setara dengan Rp8 juta hingga kamar dengan harga USD11 ribu per malamnya atau setara dengan Rp150 juta.

Dilansir dari Channel News Asia, Rabu 6 Juni 2018, Hotel Capella terdiri dari bangunan modern dan kolonial. Terdapat pula bungalow yang dibangun sekitar tahun 1880-an untuk tempat bersantai para pejabat dari Royal Artillery Komando Pertahanan Inggris.



Grand ballroom di Hotel Capella adalah satu-satunya ballroom dengan struktur melingkar di Negeri Singa yang memiliki luas 800 meter persegi dan dapat menampung sekitar 400 tamu.







Ballroom ini juga memiliki kubah di mana jika siang hari sinar matahari masuk dan malam harinya, tamu bisa melihat pemandangan langit malam.



Selain itu, hotel ini juga memelihara burung merak yang dibiarkan bebas di sekitar taman hotel. Terkadang, mereka juga ada di tepi kolam renang, serta restoran hotel.







Hotel Capella juga pernah menjadi tempat singgah penyanyi ternama Madonna dan Lady Gaga ketika menyelenggarakan tur di Singapura.



Hotel rancangan arsitek Inggris Norman Foster ini hanya berjarak lima menit dari Pantai Palawan dan 15 menit dari Universal Studio Singapura.







