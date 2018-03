Pengalaman Para Dubes RI Dibagikan kepada Mahasiswa

Pengalaman menjadi hal yang berharga dalam memupuk rencana di masa depan. Setidaknya hal ini yang diberikan oleh beberapa Dubes Republik Indonesia kepada para mahasiswa.Indonesia perlu terus belajar dari Spanyol dan negara-negara lainnya yang telah sukses menarik wisatawan asing dan menumbuhkan industri pariwisata berkelas dunia. Hal itu disampaikan oleh Dubes Yuli Mumpuni Widarso, mantan Dubes RI untuk Kerajaan Spanyol dan United Nations World Tourism Organization (UNWTO) dalam Forum Debriefing yang diselenggarakan di Auditorium Mandiri FISIPOL UGM pada 12 Maret 2018.Dubes Yuli Mumpuni lebih lanjut menjelaskan betapa Pemerintah Spanyol 'all out' dan berkomitmen tinggi mendukung industri pariwisata. Hasilnya, dengan jumlah pneduduk yang hanya 49 juta, Spanyol mampu menarik 77 juta wisatawan per tahun.Forum Debriefing tersebut merupakan hasil kerjasama antara Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (DIHI FISIPOL UGM).Debriefing kali ini menampilkan Duta Besar Yuli Mumpuni Widarso, Duta Besar Suprapto Martosetomo, Duta Besar Burhanuddin, dan Duta Besar Raudin Anwar yang telah menyelesaikan tugas negara sebagai Kepala Perwakilan di negara akreditasi masing-masing.Debriefing dipandu oleh Eko Hartono, Sekretaris BPPK dan Dr. Dafri Agussalim dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM sebagai pembahas. Dalam kata sambutannya, Eko Hartono selaku Sekretaris BPPK menyatakan bahwa Forum Debriefing merupakan bentuk akuntabilitas publik Kepala Perwakilan terkait capaian-capaian yang telah dilakukan untuk disampaikan kepada publik.Forum juga diharapkan menjadi ajang pertukaran pengetahuan dan pengalaman serta diskusi terkait pelaksanaan tugas-tugas Kemlu, khususnya para Dubes selaku Kepala Perwakilan.Duta Besar Suprapto Martosetomo selaku Kepala Perwakilan RI untuk Republik Afrika Selatan merangkap Kerajaan Lesotho, Kerajaan Swaziland dan Republik Botswana menekankan dalam paparannya bahwa Indonesia masih memiliki peluang dan potensi kerjasama yang bisa ditingkatkan dengan Afrika Selatan mengingat semakin baiknya profil ekonomi dan perdagangan negara tersebut."Kedua negara juga telah memiliki persetujuan perdagangan dalam upaya menurunkan tarif bagi produk Indonesia," urai Suprapto Martosetomo, dalam keterangan tertulis Kemenlu RI, yang diterima Medcom.id, Jumat 16 Maret 2018.Selanjutnya, Duta Besar Burhanuddin selaku Kepala Perwakilan RI untuk Republik Sudan merangkap Negara Eritrea menjelaskan bahwa saat ini Sudan telah berangsung aman dan berkembang menjadi negara yang lebih kondusif meskipun masih menghadapi kendala untuk membangun infrastruktur negaranya karena adanya sanksi Amerika Serikat terkait terorisme internasional.

Ditambahkan bahwa terdapat kurang lebih 2.000 orang mahasiswa Indonesia dan 700 TKI yang berada di Sudan. "Fokus utama KBRI Sudan adalah memastikan bahwa semua WNI yang berada di negara Sudan terlindungi," tutur Burhanuddin.



Duta Besar Raudin Anwar selaku Kepala Perwakilan RI untuk Negara Libya menyampaikan hubungan Indonesia dan Libya yang dijalin pada tahun 2001, saat ini, semakin menguat terutama di bidang kerjasama sosial budaya dan pendidikan. "Kedua negara saling menawarkan beasiswa untuk studi di negara masing-masing," Raudin Anwar menambahkan.



Forum ini dihadiri setidaknya 250 peserta yang terdiri dari dosen dan mahasiswa dari kampus-kampus di Yogyakarta, peneliti, serta perwakilan kantor pemerintahan. Peserta terlihat antusias dalam mengikuti jalannya forum. Dalam beberapa kali sesi tanya jawab, peserta aktif untuk menggali informasi dari para Duta Besar yang hadir menjadi narasumber.



Di akhir sesi, Sekretaris BPPK, Eko Hartono memberikan paparan tentang seleksi masuk dan prospek kerja di Kementerian Luar Negeri.