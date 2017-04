Metrotvnews.com, New Delhi: Hubungan ASEAN dan India tidak dapat dipungkiri lagi menjadi sangat krusial. Bersama India, sentralitas ASEAN bisa memperkuat kawasan Asia Pasifik.

"Pergeseran hubungan antar negara-negara besar dewasa ini berdampak pada meningkatnya ketegangan dan potensi konflik, khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Untuk menjamin tetap terjaganya kestabilan dan keamanan kawasan, Sentralitas ASEAN diperlukan dalam arsitektur regional di Asia-Pasifik terutama pada ASEAN-led mechanisms seperti ARF dan EAS," demikian disampaikan Ketua Delegasi RI/Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN Kemenlu RI, Benny Y.P. Siahaan, pada Pertemuan ke-19 Pejabat Senior ASEAN-India di New Delhi, India, 6 April 2017.

Pernyataan Indonesia ini didukung penuh oleh Ketua Delegasi/Secretary East Kemenlu India, Preeti Saran, yang menegaskan bahwa "India, sebagai mitra strategis yang mempunyai hubungan historis dengan ASEAN, akan terus memastikan agar Sentralitas dan Kesatuan ASEAN tetap berlanjut."

Benny juga menekankan penguatan ASEAN-led mechanisms, seperti East Asia Summit (EAS), ASEAN Plus Three (APT), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defence Ministerial Meeting Plus (ADMM Plus), dan Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) sebagai platform dialog dan konsultasi yang efektif di kawasan Asia-Pasifik, namun perlu terus bersinergi untuk melengkapi satu sama lain.

"Diharapkan partisipasi aktif dan dukungan India pada Sentralitas ASEAN dalam mekanisme-mekanisme tersebut dapat menjadi contoh bagi mitra dialog ASEAN lainnya," tutur Benny, dalam keterangan tertulis Kemenlu RI, yang diterima Metrotvnews.com, Sabtu 8 April 2017.

Dialog Pejabat Senior ASEAN-India merupakan pertemuan tahunan untuk membahas berbagai kerja sama kedua pihak dalam kerangka kemitraan ASEAN dan India, yang pada tahun ini memasuki tahun ke-25. Berbagai bidang kerja sama kedua pihak telah dituangkan dalam Plan of Action (PoA) ASEAN-India tahun 2016-2020.

Prioritas kerja sama

Untuk memastikan agar kerja sama yang dituangkan dapat terwujud secara efektif, ASEAN dan India telah menyusun List of Prioritized Areas of Cooperation of the Plan of Action for 2016-2018 pada KTT ASEAN-India ke-14 yang berlangsung di Vientiane, Laos, September 2016. Untuk pelaksanaan berbagai kerja sama tersebut, India hingga tahun 2016 telah memberikan kontribusi sebesar USD7,26 juta dalam bentuk ASEAN-India Fund (AIF).

Pertemuan ke-19 Pejabat Senior ASEAN-India ini mencatat sejumlah kemajuan yang dicapai dalam Prioritized Areas of Cooperation 2016-2018, antara lain:

1. Penyelesaian Memorandum of Understanding on the Establishment of ASEAN-India Center.

2. Penguatan konektivitas ASEAN-India melalui upaya penyelesaian perjanjian transportasi udara kedua pihak dan melalui dimulainya proyek pembangunan jalan raya yang menghubungkan India dengan Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam.

3. Penguatan hubungan budaya kedua pihak melalui pelaksanaan The 2nd International Conference on ASEAN-India Cultural and Civilizational Links di Jakarta pada 19 Januari 2017.

4. Komitmen India untuk memberikan credit line sebesar USD 1 miliar kepada ASEAN untuk mendukung konektivitas digital dan infrastruktur, serta komitmen India untuk meningkatkan dana ASEAN-India Science and Technology Development Fund (AISTDF) dari USD1 juta menjadi USD5 juta.

5. Penguatan people-to-people linkages melalui pelaksanaan ASEAN-India Student Exchange Program, Media Exchanges, dan program serupa lainnya.

Isu penting lain yang dibahas dalam Pertemuan kali ini adalah penguatan ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) dan rencana pelaksanaan ASEAN-India Commemorative Summit.

Penguatan AIFTA menjadi bahasan penting karena pelaksanaannya sejak tahun 2003 belum mencerminkan peningkatan dalam perdagangan ASEAN dengan India, dimana nilai perdagangan tahun 2016 hanya sebesar USD64,64 miliar, di bawah nilai perdagangan ASEAN-Korea Selatan sebesar USD118,84 miliar dan nilai perdagangan ASEAN-Jepang sebesar USD188,08 miliar pada tahun yang sama. Untuk itu, Pertemuan menyerukan agar ASEAN dan India memperkuat perdagangan pada produk-produk yang saling melengkapi.

Pertemuan ke-19 Pejabat Senior ASEAN dan India ini dipimpin bersama oleh India dan Vietnam sebagai negara koordinator pelaksanaan kemitraan ASEAN-India tahun 2015-2018.

