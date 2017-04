Media Asing Menyorot Hasil Pilkada Jakarta

Mertrotvnews.com, Jakarta: Beberapa media asing memberitakan hitung cepat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang memenangkan pasangan penantang Anies Baswedan-Sandiaga Uno melawan pasangan petahana Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.



Kantor berita Reuters menyatakan kemenangan Anies-Sandi cukup mengejutkan. Pasalnya, sebagian besar pengamat politik memprediksi perolehan suara yang ketat. Kenyataannya, hampir semua hitung cepat menunjukkan selisih suara yang jauh.

Kantor berita tersebut membandingkan kemenangan Anies-Sandi di Jakarta dengan kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat (AS) dan kemenangan kelompok Brexit di Inggris.Surat kabar the Financial Times menyebutkan kekalahan Ahok-Djarot disebabkan oleh faktor primordial. Isu sektarian banyak beredar di tengah masyarakat. Kelompok garis keras juga banyak menggelar aksi turun ke jalan.Surat kabar tersebut menilai sosok Ahok yang di satu sisi dicintai karena kebijakan reformisnya, namun di sisi lain dibenci karena sikap arogannya.Surat kabar the New York Times menjelaskan kemenangan Anies-Sandi dipengaruhi oleh kasus penistaan agama yang dialami oleh kubu petahana. Kasus tersebut menggerus dukungan yang sebelumnya dinikmati oleh kubu petahana. Kasus tersebut juga menutupi prestasi yang telah dilakukan oleh kubu petahana.Surat kabar tersebut khawatir masa kekuasaan Anies-Sandi akan diwarnai dengan agenda ultra konservatif yang tidak berpihak pada toleransi dan keberagaman.(WAH)