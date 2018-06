Donald Trump Lakukan Pertemuan Bilateral dengan PM Singapura

Singapura: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan rombongan ke Istana untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Dalam pertemuan ini, Konferensi Tingkat Tinggi AS dan Korea Utara (Korut) akan dibahas.



Presiden AS bertolak dari Hotel Shangril-La, tempatnya menginap selama di Singapura, pada Senin 11 Juni 2018, pukul 11.45 waktu Singapura. Pertemuan bilateral Trump dan PM Lee akan disiarkan secara langsung melalui media setempat.



Terpantau meja pertemuan sudah dipersiapkan. Diduga kedua pemimpin dan rombongan akan melakukan pembicaraan sembari makan siang bersama.



Trump sendiri tiba di Singapura dengan Air Force One pada Minggu, 10 Juni 2018, pukul 20.20 malam di Pangkalan Udara Militer Paya Lebar, Singapura. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyambut kedatangan orang nomor wahid di AS tersebut.



Rombongan Trump tiba di Hotel Shangrila pada pukul 20.50. Sejumlah warga dan awak media menunggu kedatangan Trump di pintu masuk hotel.



"Trump! Trump!" demikian teriak seorang warga saat mobil Trump melintasi tempat menunggu.



Trump sempat melambaikan tangan kepada warga yang dibalas dengan teriakan histeris.





