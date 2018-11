Tiongkok Berharap CoC di LCS Rampung Tiga Tahun

Singapura: Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang mengharapkan Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan selesai dalam tiga tahun. Dia mengatakan pembahasan kesepakatan dengan negara-negara Asia Tenggara ini dapat meningkatkan perdagangan bebas.



"Tiongkok dan negara-negara ASEAN akan mendapat manfaat dalam proses tersebut, selain itu dapat meningkatkan perdagangan bebas dan bisa melayani kepentingan pihak lain," kata Li dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Singapura, Selasa, 13 November 2018.

Kantor berita The Star melaporkan, Beijing juga berharap untuk mencapai kesepakatan tentang sengketa perdagangan yang terjadi dengan Amerika Serikat (AS). Dia mengatakan tidak ada pemenang dalam perang dagang.



Tiongkok dan 10 negara anggota ASEAN pada Agustus lalu menyetujui naskah kerja untuk melanjutkan perundingan mengenai kode etik di Laut China Selatan. Pasalnya, beberapa negara anggota ASEAN dan Tiongkok memiliki klaim tumpang tindih di wilayah tersebut.



Sementara itu, pekan lalu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Menteri Pertahanan Jim Mattis mendesak Negeri Tirai Bambu untuk menghentikan militerisasi di Laut China Selatan. Hal ini membuat Beijing geram.



Pasalnya, cara Washington dianggap memprovokasi, dengan mengirim kapal perang AS ke dekat pulau-pulau yang diklaim Tiongkok.



Dalam pertemuan tersebut, Li juga berharap dapat menyelesaikan pakta perdagangan besar dengan 15 negara lain yang tergabung dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) pada 2019. "Kita akan mengumumkan kemajuan substantif dalam negosiasi pertemuan pekan ini," pungkasnya.



