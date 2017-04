Korut Mengaku Siap Tenggelamkan Kapal Induk AS

Metrotvnews.com, Pyongyang: Korea Utara mengaku siap menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat untuk mendemonstrasikan kekuatan militernya, Minggu 23 April 2017.



Presiden AS Donald Trump telah memerintahkan kapal induk USS Carl Vinson untuk berlayar ke Semenanjung Korea untuk merespons provokasi uji coba nuklir dan misil balistik Pyongyang.

AS tidak menyebutkan secara detail ada di mana USS Carl Vinson saat ini. Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan pada Sabtu kemarin bahwa USS Carl Vinson akan tiba dalam "hitungan hari" tanpa menyebutkan detail lebih lanjut."Pasukan revolusioner kami siap bertempur untuk menenggelamkan kapal induk AS dengan hanya sebuah serangan," tulis Rodong Sinmun, surat kabar milik Partai Pekerja di Korut, seperti dikutip Reuters.Rodong Sinmun menyebut USS Carl Vinson sebagai "hewan menjijikkan" dan mengatakan bahwa sebuah serangan terhadap kapal itu akan menjadi "contoh nyata kekuatan militer" Korut.Pernyataan provokatif itu berada di halaman ketiga Rodong Sinmun, di mana dua halaman sebelumnya menampilkan artikel pemimpin Kim Jong-un yang menginspeksi sebuah peternakan babi.Korut akan merayakan ulang tahun ke-85 berdirinya Militer Rakyat Korea pada Selasa mendatang. Biasanya perayaan semacam itu dirayakan dengan uji coba persenjataan.Pyongyang telah melakukan lima uji coba nuklir, dua di antaranya tahun lalu. Saat ini, Korut masih berusaha membuat sebuah misil yang dapat mencapai daratan utama Negeri Paman Sam.(WIL)