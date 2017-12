Isu Yerusalem, Din Syamsuddin Minta PBB Jatuhkan Sanksi ke AS

Jakarta: Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyebut bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melanggar hukum internasional terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.



Bersama dengan tokoh-tokoh lintas agama dari Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha, Din bahkan meminta agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi kepada AS.

“Trump melanggar hukum internasional dan resolusi PBB. Maka, PBB harus menegakkan dengan memberikan sanksi,” kata Din ketika ditemui di Kantor CDCC, Jakarta, Senin 11 Desember 2017.



Tak hanya itu, Din menambahkan bahwa keputusan AS ini malah merugikan AS sendiri. Pasalnya, sejumlah warga AS pun ada yang tidak setuju dengan keputusan negaranya terkait Yerusalem.



“Trump ini malah menggali kuburnya sendiri dengan menyatakan keputusan sepihak,” lanjut dia.



Baru saja, kelompok lintas agama dan Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina (PPIP) yang diketuai oleh Din mengeluarkan keputusan bersama bahwa pernyataan AS tersebut tidak dapat diterima.



Dalam konferensi pers tersebut, hadir pula Duta Besar Palestina terpilih untuk Indonesia, Zuhair Al Shun dan cendekiawan Katolik Romo Magnis Suseno dan sejumlah tokoh agama dari Kristen, Hindu dan Buddha.



Usai mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Trump memutuskan menunda pemindahan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem hingga enam bulan ke depan. Trump menyebut penundaan dilakukan atas dasar kepentingan keamanan nasional.





(WIL)