PM Jepang akan ke AS, Bahas Denuklirisasi Korut

Tokyo: Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berencana untuk mengunjungi Amerika Serikat (AS) bulan ini. Tujuannya untuk membahas denuklirisasi Korea Utara (Korut) dengan Presiden AS Donald Trump.



Abe menuturkan akan pergi ke Negeri Paman Sam dari 17 hingga 20 April mendatang. Kedua pemimpin negara ini akan mengadakan pembicaraan selama dua hari di Mar-a-Lago Club di Florida.

"Saya berharap dapat membahas secara menyeluruh mengenai Korea Utara dan isu lainnya yang menjadi kepentingan bersama AS dan Jepang," kata dia dalam pertemuan perwakilan koalisi berkuasa dengan pemerintah, seperti dilansir dari laman CBS News, Senin 2 April 2018.



Kunjungan ini telah dikonfirmasi Gedung Putih. Dalam sebuah pernyataan mereka mengatakan aliansi Jepang-Amerika Serikat sebagai landasan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan Indo Pasifik.



"Kedua pemimpin akan membahas kampanye internasional untuk mempertahankan tekanan maksimum kepada Korea Utara sebelum pertemuan Presiden Trump dengan pemimpin Korut Kim Jong-un," ucap Gedung Putih dalam pernyataan tersebut.



Menurut mereka, pertemuan ini untuk memperluas hubungan kedua negara di bidang perdagangan dan investasi, serta timbal balik keduanya sebagai negara terkaya dan paling inovatif di dunia.



Abe sendiri mengatakan dia ingin mengingatkan Trump mengenai rudal jarak pendek dan ancaman keamanan Korut lainnya. Karenanya, dalam pertemuan ini dia ingin mencari bantuan AS atas masalah Jepang.



PM Negeri Sakura tersebut juga akan membahas mengenai tarif AS yang kaku pada impor baja dan aluminium. Abe ingin mendesak Trumo untuk mengecualikan Jepang dalam kebijakannya tersebut.





(DMR)