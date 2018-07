Telepon Imran Khan, PM India Bahas Perdamaian Kawasan

New Delhi: Perdana Menteri India Narendra Modi menelepon Imran Khan, pemimpin partai pemenang pemilihan umum Pakistan. Keduanya membahas mengenai perdamaian kawasan.



"PM Modi menyampaikan visi mengenai perdamaian dan pembangunan di sekitar negara tetangga," demikian dikutip dari Kementerian Luar Negeri India, seperti dikutip The Straits Times, Selasa 31 Juli 2018.



Perbincangan ini dilakukan di tengah peningkatan ketegangan antara India dan Pakistan, apalagi karena perebutan wilayah Kashmir. Sementara itu, Partai Tehreek-e-Insaf (PTI) menyatakan masalah antara kedua negara harus diselesaikan.



"Perang dapat menimbulkan penderitaan, bukan memfasilitasi resolusi konflik," ucap Khan.



Mantan atlet kriket Pakistan yang kini berkarier di politik, Imran Khan, mengklaim kemenangan pemilihan umum. Pemilu Pakistan sendiri berjalan tegang menyusul tuduhan kecurangan oleh pihak-pihak yang bersaing.



Khan juga menyinggung untuk menyeimbangkan hubungan dengan AS yang akan menguntungkan bagi kedua negara.



Pernyataan Khan muncul beberapa jam setelah para pendukungnya turun ke jalan untuk merayakan kemenangannya. Sementara lawan politik Khan menyebutkan militer turut terlibat melakukan kecurangan yang menguntungkan Khan.





