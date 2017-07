Warga Indonesia Jajal Simulator Pesawat F16 Milik AS

Metrotvnews.com, Jakarta: Kerja sama antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia juga menguat di bidang pertahanan. Misalnya saja dengan adanya demo dari pesawat F16 dari AS yang dipamerkan di Jakarta.



Pasalnya, AS dan Indonesia adalah sama-sama negara yang mengoperasikan pesawat F16.

Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan (tengah). FOTO: MTVN/Sonya)

Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan mengatakan, pesawat simulator ini juga sebagai penunjang kerja sama strategis antara kedua negara."Perusahaan Lockheed Martin memang sengaja membawa simulator ke Indonesia agar bisa dicoba oleh masyarakat Indonesia langsung," kata Dubes Donovan kepada awak media di At America, Pacific Place, Jakarta, Sabtu 29 Juli 2017."Saya harap, dengan adanya pameran simulator ini, bisa menambah pengetahuan masyarakat Indonesia dan menambah keinginan untuk belajar soal aviasi," lanjut dia.Dubes Donovan juga mengatakan, ia ingin Indonesia bisa mempelajari lebih dalam soal sistem Block 72 yang merupakan pesawat tempur jenis baru.Di masa depan, ungkapnya, bidang aviasi akan menjadi bidang yang diperhitungkan lebih tinggi lagi. Dubes Donovan juga mengajak agar masyarakat Indonesia memperdalam pengetahuan soal aviasi."Banyak peluang dan lapangan kerja di bidang ini. Belajar soal aviasi di Amerika juga sangat bagus, karena kami memiliki pendidikan aviasi yang bagus," pungkasnya.(AHL)